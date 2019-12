Condividi | Red 7:17 Sono stati approvati gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse assegnate e per la rendicontazione delle spese (entro il 30 aprile 2020) relative al programma 2019 di sgombero della neve: ai Comuni montani è stato assegnato un importo complessivo di 500mila euro Sgombero neve: approvate risorse per Comuni montani



CAGLIARI - Sono stati approvati gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse assegnate e per la rendicontazione delle spese (entro il 30 aprile 2020) relative al programma 2019 di sgombero della neve. Ai Comuni montani è stato assegnato un importo complessivo di 500mila euro.



«Alla Direzione generale della Protezione civile dalle Amministrazioni comunali – ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, delegato in materia di Protezione civile – erano pervenute richieste di chiarimento sull’utilizzo delle risorse. Perciò, era indispensabile stabilire una procedura per la rendicontazione delle spese, ma anche precisi sistemi della verifica, che sarà realizzata con un’istruttoria della Protezione civile».



Le spese ammissibili sono in particolare quelle per la manutenzione ordinaria ed il ripristino funzionale di attrezzature; i costi per il personale, abilitato ed utilizzato per le attività di spargimento del sale, e per la fornitura di servizi affidati a terzi; i rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale; altri costi diretti per l'acquisto di beni e servizi (carburante, cartellonistica, avvisi, ecc.).