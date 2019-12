Condividi | Red 17:17 Ieri mattina, una Terza classe della Scuola primaria ha fatto visita all´ufficio di Stato civile del Comune di Porto Torres. Poi, tutti gli alunni sono stati ricevuti in Consiglio comunale dal sindaco Sean Wheeler Bimbi in comune scoprono l´identità



PORTO TORRES – Ieri mattina (martedì), una terza classe della Scuola primaria dell'Istituto comprensivo n.1 di Porto Torres ha fatto visita negli uffici comunali. La classe, accompagnata dalle maestre e da alcuni genitori, si è recata nell'ufficio dell'Anagrafe e di Stato civile per scoprire come nasce l'identità della persona.



I piccoli alunni sono stati ricevuti dalla responsabile dell'ufficio e dai dipendenti del Comune e hanno effettuato un viaggio negli uffici, per scoprire la creazione dell'identità. Ai bimbi, nati nel 2011, è stata mostrata la stanza dove si raccolgono gli atti di nascita e spiegato quali sono i meccanismi amministrativi, dalla compilazione dell'attestazione di nascita da parte del personale medico dell'ospedale, fino alla registrazione dell'atto, che avviene nell'ufficio comunale di Stato civile.



I bambini sono stati poi ricevuti in Consiglio comunale dal sindaco Sean Wheeler. Il primo cittadino si è intrattenuto a lungo, ha risposto alle domande ed alle curiosità e poi ha letto e spiegato quali sono i diritti del fanciullo, tra cui c'è anche il diritto ad avere un nome ed un cognome. Infine, a ciascun bimbo è stato lasciato un fac-simile della carta di identità ed il proprio certificato di nascita.