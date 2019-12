Condividi | Red 13:18 L’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis ha incontrato, nella sede dell’Assessorato, alcuni dirigenti della Eni rewind, che gli hanno presentato lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali nei loro compendi di Porto Torres, Ottana, San Gavino Monreale ed Assemini Eni rewind: monitoraggio costante



CAGLIARI - «C’è l'esigenza di monitorare costantemente l'andamento delle opere di risanamento ambientale, in parte già realizzate e in parte in corso di realizzazione». Così l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis ha spiegato i motivi dell’incontro di mercoledì mattina, nella sede dell’Assessorato, con alcuni dirigenti della Eni rewind, che gli hanno presentato lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali nei loro compendi di Porto Torres, Ottana, San Gavino Monreale ed Assemini.



«A luglio – ha ricordato Lampis – ho già visitato il sito di Porto Torres, insieme al ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Mentre il prossimo mese andrò a San Gavino Monreale e ad Assemini, così da poter verificare di persona lo stato dei luoghi e le iniziative di risanamento ambientale programmate».



«Attuare i programmi già autorizzati nel più breve tempo possibile rappresenta per la Giunta regionale una priorità. L’auspicio è che, tempestivamente, si possano predisporre ulteriori investimenti compatibili con la tutela ambientale, valore dal quale non possiamo più prescindere», ha concluso l'assessore.



