Presunti abusi su minore: l´algherese non parla

19:38 Droga: un arresto e tre denunce in Ogliastra Nel corso delle attività, che hanno visto coinvolti oltre cento militari, un giovane è stato tratto in arresto, perchè trovato in possesso di oltre 200grammi di marijuana già pronta per la vendita, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Altri tre ragazzi del posto sono stati denunciati in stato di libertà, in quanto trovati in possesso di altra sostanza stupefacente per un peso complessivo di 50grammi di marijuana, 10grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi