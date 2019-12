Condividi | Red 10:28 Il Miramare va in doppia cifra: dieci appuntamenti musicali da oggi al 4 gennaio 2020. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno prossimamente sul palco del live club algherese: Sinaptica Omaggio al Festival di Sanremo, Cabbijos, Carletto e i suoi mostri, Cover Garden, Camberra, Boogie Wonder Gang, Hollywood Band, Fabrizio Solinas, Senza Base e Forelock Ad Alghero, musica dal vivo per le feste



ALGHERO - Un live club che già fa musica dal vivo tutto l’anno durante le feste non può che moltiplicare gli appuntamenti. Questo il pensiero dei gestori del Miramare di Alghero, che per festeggiare insieme al proprio pubblico arrivano in doppia cifra e presentano dieci diversi eventi, da oggi (venerdì)a sabato 4 gennaio 2020. “Friday tribute night”, “Chritsman’s parties” ed “Acoustic Sunday” i progetti cardine, senza dimenticare l’evento di Capodanno ed un super ospite a chiudere il periodo festivo.



Questo fine settimana triplo appuntamento live. Si parte questa sera, con il quinta tappa stagionale della Friday tribute night, la rassegna che porta nella Riviera del corallo l’esibizione dei più importanti progetti di tributo presenti in Sardegna. Sul palco di Piazza Sulis i Sinaptica, con “Perché Sanremo è Sanremo–Omaggio al Festival della canzone italiana”. Un vero e proprio viaggio nella vita del festival, dai successi storici a quelli che hanno scalato le classifiche nonostante gli ultimi posti sanremesi fino ai vincitori delle ultime edizioni. Ad interpretarli la grande voce di Fabrizio Sanna, cantante sardo che vanta il terzo posto nell’edizione 2013 del Festival di Castrocaro. Domani, sabato 21, sarà il turno dei Cabbijos in concerto. La band di Porto Torres porterà in scena il proprio show in cui la musica non ha ne pause, ne confini. Uno spettacolo da godersi tutto d'un fiato, da cantare e ballare. Domenica 22, sarà Acustic sunday: si mettono da parte gli amplificatore e si accordano le chitarre acustiche. In scena due mostri sacri del panorama musicale sardo: Carlo Pieraccini (voce e chitarra) e Bachisio Ulgheri (chitarra solista), in arte Carletto e i suoi mostri.



Un solo giorno di pausa e si ripartirà con due Chistiman’s parties in salsa catalana. Martedì 24, vigilia in musica con i Cover garden, la band algherese più apprezzata nell’Isola porterà sul palco del Miramare il proprio giardino musicale. Il giorno di Natale, ancora musica dal vivo ed ancora un progetto nato e cresciuto in città: i Camberra ed il loro sound spaziale, l'ideale per non perdere il ritmo neanche dopo cenone e pranzi abbondanti. Venerdì 27 Boogie wonder gang in concerto: storicamente, una delle band più apprezzate dal pubblico dal Miramare. Protagonista è la super voce black di Natasha Manca, accompagnata da musicisti professionisti tra cui spicca alla batteria ed ai cori Roberto Fara, dai più conosciuto con il trio comico Pino e gli anticorpi. Le sonorità sono puramente discofunky, di quelle che ti impediscono di stare fermo. Sabato 28, si continuerà a ballare, ma cambierà completamente il repertorio ed il genere musicale con la Hollywood band, il progetto resident del Carnevale di Tempio capace di far divertire migliaia di persone nelle più importanti piazze sarde.



Al Miramare, ovviamente, il 2020 inizierà in musica. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà affidato alle mani esperte del Dj Fabrizio Solinas: rock, pop, revival, latin e tanto altro mixati sapientemente per quello che è “il party di Capodanno della Riviera del corallo”. Il lungo calendario di eventi del live club algherese si chiuderà col botto. Venerdì 3 gennaio, i Senza base in concerto: la band sassarese sarà la prima ed esibirsi dal vivo sul palco di Piazza Sulis nel nuovo anno. Poi, sabato 4, sul Lungomare arriverà Forelock, il top singer sardo fresco di esibizione a “Viva Raiplay”, trasmissione condotta da Fiorello, e che la scorsa estate ha aperto l’evento più importante di tutta la stagione in Sardegna: il “Jova beach party” di Olbia. Con questo ricco calendario di eventi il Miramare si dimostra ancora una volta luogo di punta della cultura musicale ad Alghero, capace di attrarre diverse tipologie di pubblico attraverso una programmazione completa. Live in elettrico, concerti in acustico e dj set si alternano in un'orgranizzazione eterogenea. Sonorità diverse, dal pop-rock più mainstream a quelle più ricercate come il funky o il reggae, completano il progetto. Ovviamente tutto senza far pagare un biglietto ma ad ingresso libero e gratuito.



Nella foto: Natasha Manca Commenti ALGHERO - Un live club che già fa musica dal vivo tutto l’anno durante le feste non può che moltiplicare gli appuntamenti. Questo il pensiero dei gestori del Miramare di Alghero, che per festeggiare insieme al proprio pubblico arrivano in doppia cifra e presentano dieci diversi eventi, da oggi (venerdì)a sabato 4 gennaio 2020. “Friday tribute night”, “Chritsman’s parties” ed “Acoustic Sunday” i progetti cardine, senza dimenticare l’evento di Capodanno ed un super ospite a chiudere il periodo festivo.Questo fine settimana triplo appuntamento live. Si parte questa sera, con il quinta tappa stagionale della Friday tribute night, la rassegna che porta nella Riviera del corallo l’esibizione dei più importanti progetti di tributo presenti in Sardegna. Sul palco di Piazza Sulis i Sinaptica, con “Perché Sanremo è Sanremo–Omaggio al Festival della canzone italiana”. Un vero e proprio viaggio nella vita del festival, dai successi storici a quelli che hanno scalato le classifiche nonostante gli ultimi posti sanremesi fino ai vincitori delle ultime edizioni. Ad interpretarli la grande voce di Fabrizio Sanna, cantante sardo che vanta il terzo posto nell’edizione 2013 del Festival di Castrocaro. Domani, sabato 21, sarà il turno dei Cabbijos in concerto. La band di Porto Torres porterà in scena il proprio show in cui la musica non ha ne pause, ne confini. Uno spettacolo da godersi tutto d'un fiato, da cantare e ballare. Domenica 22, sarà Acustic sunday: si mettono da parte gli amplificatore e si accordano le chitarre acustiche. In scena due mostri sacri del panorama musicale sardo: Carlo Pieraccini (voce e chitarra) e Bachisio Ulgheri (chitarra solista), in arte Carletto e i suoi mostri.Un solo giorno di pausa e si ripartirà con due Chistiman’s parties in salsa catalana. Martedì 24, vigilia in musica con i Cover garden, la band algherese più apprezzata nell’Isola porterà sul palco del Miramare il proprio giardino musicale. Il giorno di Natale, ancora musica dal vivo ed ancora un progetto nato e cresciuto in città: i Camberra ed il loro sound spaziale, l'ideale per non perdere il ritmo neanche dopo cenone e pranzi abbondanti. Venerdì 27 Boogie wonder gang in concerto: storicamente, una delle band più apprezzate dal pubblico dal Miramare. Protagonista è la super voce black di Natasha Manca, accompagnata da musicisti professionisti tra cui spicca alla batteria ed ai cori Roberto Fara, dai più conosciuto con il trio comico Pino e gli anticorpi. Le sonorità sono puramente discofunky, di quelle che ti impediscono di stare fermo. Sabato 28, si continuerà a ballare, ma cambierà completamente il repertorio ed il genere musicale con la Hollywood band, il progetto resident del Carnevale di Tempio capace di far divertire migliaia di persone nelle più importanti piazze sarde.Al Miramare, ovviamente, il 2020 inizierà in musica. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà affidato alle mani esperte del Dj Fabrizio Solinas: rock, pop, revival, latin e tanto altro mixati sapientemente per quello che è “il party di Capodanno della Riviera del corallo”. Il lungo calendario di eventi del live club algherese si chiuderà col botto. Venerdì 3 gennaio, i Senza base in concerto: la band sassarese sarà la prima ed esibirsi dal vivo sul palco di Piazza Sulis nel nuovo anno. Poi, sabato 4, sul Lungomare arriverà Forelock, il top singer sardo fresco di esibizione a “Viva Raiplay”, trasmissione condotta da Fiorello, e che la scorsa estate ha aperto l’evento più importante di tutta la stagione in Sardegna: il “Jova beach party” di Olbia. Con questo ricco calendario di eventi il Miramare si dimostra ancora una volta luogo di punta della cultura musicale ad Alghero, capace di attrarre diverse tipologie di pubblico attraverso una programmazione completa. Live in elettrico, concerti in acustico e dj set si alternano in un'orgranizzazione eterogenea. Sonorità diverse, dal pop-rock più mainstream a quelle più ricercate come il funky o il reggae, completano il progetto. Ovviamente tutto senza far pagare un biglietto ma ad ingresso libero e gratuito.Nella foto: Natasha Manca