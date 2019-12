Condividi | A.B. 15:53 La compagine algherese ottiene un´altra vittoria piena, battendo 3-0 la McDonald’s Gym Oristano nella palestra di Via Diez e resta in vetta alla classifica del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile Volley: WebProject Sottorete a punteggio pieno



ALGHERO - WebProject Sottorete a punteggio pieno. La compagine algherese ottiene un'altra vittoria piena, battendo 3-0 la McDonald’s Gym Oristano nella palestra di Via Diez e resta in vetta alla classifica del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile. La partita ha dimostrato però come ogni gara sia differente e vada affrontata con lo stesso grado di determinazione e lucidità. Così come ogni avversario non vada valutato in base alla posizione in classifica. È quello che pensa anche la banda Antonio Caricato, che ha visto i suoi compagni di gioco «adagiarsi troppo rischiando anche di perdere il primo parziale».



Il primo set è, infatti, stato caratterizzato da un’ottima giocata degli avversari, soprattutto per quanto riguarda i fondamentali di gioco, come una battuta aggressiva ed una difesa decisa, che hanno messo in difficoltà anche i giocatori più esperti, rischiando di far perdere loro il set, chiuso infine positivamente 31-29. Avendo quindi preso le misure di gioco, nonostante qualche inciampo, il secondo e terzo set sono stati condotti abbastanza agevolmente dagli algheresi e si sono conclusi 25-16 e 25-20. Resta comunque una «brutta gara» secondo il coach Fabio Guido, che sottolinea come «i ragazzi fossero sicuramente appagati dall'importante vittoria nello scontro diretto del sabato precedente e quindi scesi in campo un po’ troppo rilassati».



Guido pensa anche che abbia influito sull’andamento del gioco «l’aver inserito nuovi elementi per provare a farli entrare in clima partita - ma sottolinea come - i tre punti ottenuti in casa siano ugualmente fondamentali per far capire agli avversari che la squadra è sul pezzo e non mollerà, nonostante alcuni infortuni». La serata si è conclusa con il classico, ma sempre accogliente ed avvolgente “terzo tempo”, contraddistinto dalla condivisione del post-gara da parte di tutti i partecipanti, pubblico compreso. Domani, sabato 21 dicembre, alle 18.30, i ragazzi di Narbolia ospiteranno la settima giornata di campionato nella palestra comunale, dove la Sottorete cercherà di conquistare ulteriori tre punti prima della pausa natalizia.



