Vertenza latte: Murgia scrive a Bellanova

CAGLIARI - L’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia ha inviato una lettera al ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, per chiedere «il rispetto delle promesse fatte dal Governo sulla vertenza del latte ovino in Sardegna, che sta raggiungendo gravi livelli di allarme sociale». «Nessun impegno è stato finora mantenuto - sottolinea Murgia - e ciò sta comportando nell’Isola un enorme disagio, tenendo conto che le persone occupate nel comparto ovicaprino sardo sono ben più numerose dei dipendenti dell’Ilva di Taranto, con un indotto ancor maggiore».



«Salvare centinaia di posti di lavoro è un dovere. Solo che per le acciaierie inquinanti lo Stato ha stanziato miliardi di euro, mentre per un sistema economico che tutela e difende l’ambiente non si intende spendere neppure un soldo», spiega l'esponente della Giunta Solinas.



In conclusione, l’assessore Murgia richiama il Governo «a un atteggiamento di responsabilità istituzionale, per consentire a decine di migliaia di allevatori di poter continuare a svolgere con dignità il proprio lavoro».



Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia ed il ministro Teresa Bellanova