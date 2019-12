Condividi | Antonio Burruni 16:55 Nel match disputato alla Dacia Arena e valido per la 17esima giornata del massimo campionato, l'Udinese batte 2-1 i rossoblu, che subiscono così la seconda sconfitta consecutiva Serie A: Cagliari ko ad Udine



CAGLIARI - Nel match disputato alla Dacia Arena e valido per la 17esima giornata del campionato di serie A, l'Udinese batte 2-1 il Cagliari, che subisce così la seconda sconfitta consecutiva. Vantaggio locale di De Paul al 38'. Nel finale, Joao Pedro pare riagguantarla (83'), ma un minuto dopo Fofana chiude in conti.



PRIMO TEMPO. Avvio di gara più agonistico che tecnico, tanta buona volontà, ma poca precisione nelle conclusione, con l'Udinese più pericolosa. Al 19', Nainggolan cerca il colpo d'esterno verso il palo più lontano, con palla che finisce fuori di poco. Quattro minuti dopo, Rog si muove bene, ma il suo tiro dal limite finisce oltre la traversa. Subito dopo, l'Udinese perde palla in uscita, Nainggolan ci prova e colpisce il palo. Il Cagliari prova ad alzare il ritmo. Al 29', ammonito Pisacane. Al 38', Udinese in vantaggio: scambio tra De Paul e Fofana e l'argentino la mette nel sette più lontano. Tre minuti ci prova Okaka, ma non inquadra lo specchio della porta. L'arbitro da un minuto di recupero, ma il risultato non cambia: si va negli spogliatoi sull'1-0 per l'Udinese.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari torna in campo con Pellegrini al posto di Lykogiannis. Invece, mister Gotti conferma l'undici iniziale. Ripartono meglio i padroni di casa. Ammonito Rog al 54'. Tre minuti dopo, azione elaborata dell'Udinese, con Mandragora che calcia a lato. Secondo cambio ospite al 59', con Cerri che subentra a Simeone. Tre minuti dopo, giallo per Mandragora. Al 64', Joao Pedro non riesce ad insaccare sottomisura e Musso si salva in qualche modo. Subito dopo, Ter Avest prende il posto di Sema. Al 68', ammonito De Maio. Subito dopo, il colpo di testa di Faragò si perde oltre il secondo palo. Un minuto dopo, De Paul lascia il posto a Jajalo. Al 76', ci prova Cerri, ma è sfortunato: palla sul tacco di Joao Pedro e poi sul fondo. Due minuti dopo, Cerri fa una sponda di petto a centro area, ma Joao Pedro calcia alla stelle da ottima posizione. Subito dopo, l'Udinese esaurisce i cambi a propria disposizione, inserendo Pussetto per Lasagna. A dieci minuti dalla fine, arriva anche il terzo cambio cagliaritano, con Ragatzu per Rog. Un minuto dopo, il tiro-cross di Pellegrini finisce sul fondo. All'83', cross dalla destra e Joao Pedro insacca la rete del pari. Ma un giro di lancette dopo, l'Udinese torna in vantaggio: Okaka lavora una palla in area, un rimpallo favorisce Fofana, che insacca di forza. A due minuti dalla fine, ammonito Okaka. Subito dopo, tiro-cross di Cigarini dalla destra e Joao Pedro non riesce ad arrivare in spaccata sul secondo palo. L'arbitro concede 6' di recupero. Al 91', secondo giallo a Pisacane ed il Cagliari rimane in inferiorità numerica. Sei minuti dopo, ammonito anche Klavan.



UDINESE-CAGLIARI 2-1:

UDINESE: Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (24'st Jajalo), Sema (20'st Ter Avest), Okaka, Lasagna (33'st Pussetto). Allenatore Luca Gotti.

CAGLIARI: Rafael, Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis (1'st Pellegrini), Ionita, Cigarini, Rog (35'st Ragatzu), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (14'st Cerri). Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

RETE: 38' De Paul, 38'st Joao Pedro, 39'st Fofana.



