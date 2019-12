Condividi | Red 11:14 «Tutto è perfettibile e abbiamo dimostrato con i risultati di non esserci mai tirati indietro». Così l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino commenta la presentazione del documento, siglato a novembre Mozione sull´accordo Stato-Regione



CAGLIARI - «Tutto è perfettibile e abbiamo dimostrato con i risultati di non esserci mai tirati indietro». Così l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino commenta la presentazione di una mozione sull’accordo Stato-Regione, siglato a novembre.



«Con la serenità di chi non ne fa una questione di parte, anche perché non abbiamo sottoscritto da soli l’accordo, ma con un Governo sostenuto dalle stesse forze che hanno proposto la mozione, ricordo che abbiamo dato battaglia e che i numeri dicono che era l’accordo migliore possibile in questo momento e quello più vantaggioso di tutti nella storia recente della Sardegna. Se si dimostra che i numeri sono o potrebbero essere diversi, a vantaggio della nostra Isola, saremo i primi a proseguire la battaglia con coraggio, mettendo sempre al primo posto l’interesse del popolo sardo e confidando anche nella capacità dell’opposizione di convincere il Governo che sostiene a Roma», prosegue Fasolino.



«Abbiamo sempre affermato che il patto è il principio di un cammino nuovo, non un punto d’arrivo e coerentemente andremo avanti, senza arretrare di un solo centimetro. Se questa volontà è condivisa, significa che sarà più forte – ha concluso l'esponente della Giunta Solinas - il che è un bene per la Sardegna».



