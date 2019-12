Condividi | Red 22:07 Ad Alghero, la tradizionale versione invernale dello storico evento sardo dedicato al mondo delle birre artigianali rilancia il proprio ruolo, aggiunge una giornata e diventa ancora più attrattiva: tre giorni di manifestazione, venti ore di esibizioni musicali dal vivo, sette birrifici, foodtruck zone e le opere degli artigiani isolani nelle botteghine Birralguer: nel fine settimana la Winter edition



ALGHERO . Negli ultimi giorni del 2019, da venerdì 27 a domenica 29 dicembre, un mare di birra artigianale inonderà la Riviera del corallo. Nessun evento climatico paranormale, si tratta della tradizionale versione invernale del “Birralguer–Sardinian craft beer festival”. Lo storico evento algherese dedicato al mondo brassicolo chiude l’anno con una “tre giorni” tra birre artigianali, musica dal vivo e street food. Queste da sempre le caratteristiche fondamentali della manifestazione che giunge alla 13esima edizione ed al sesto anno di attività. Era il 2013 quando per la prima volta l’associazione di promozione turistica Beach group Alguer portava in piazza il proprio progetto, il primo in tutta la Sardegna. Da allora il panorama delle birre artigianali nell’Isola dei quattro mori è cresciuto notevolmente sia in qualità, sia in quantità e con esso su è evoluto anche il Birralguer con nuovi partner, nuove idee, ospiti dalla Penisola ed internazionali fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.



La location della Winter edition è sempre il Mercato ortofrutticolo, la Piazza Pino Piras e le botteghine adiacenti. La regina ovviamente sarà lei, la birra, servita in tante diverse versioni unite però da quel concetto di produzione artigianale che ne fa non una comune bevanda, ma un incontro tra sapori, profumi, ricerca, passione e tradizione. Sono sette i microbirrifici presenti con il proprio impianto spina e rappresentano l’eccellenza della produzione sarda: “Lara” di Tertenia, “Seddaiu” e “Isola” di Thiesi, “Coros” di Usini, “Tholos” di Nuoro, “Dolmen” di Uri ai quali si aggiunge dalla Baviera “Kühbacher Brewerei”, ospite e main sponsor dell’evento. Intorno a lei, a renderle omaggio, tanta musica dal vivo. Nove i progetti che si esibiranno sul palco coperto del Mercato civico: il giorno dell’inaugurazione, Anima Soul, Cover Garden e Dj Fabrizio Solinas; sabato toccherà a Carletto e i suoi mostri, Tasinantska e Dj Davide Merlini; l’ultima giornata, in scena Hollywood band, Senza base e Dj Arturo Pirino. Variegate le sonorità espresse, funky, reggae, ska, rock, pop e l’idea di trasformare un luogo della quotidianità in una sorta di enorme live club in cui divertirsi, cantare e ballare, soprattutto domenica, con un line-up costruita per questo.



Insieme alla birra artigianale, la musica dal vivo è lo street food a completare quella che gli organizzatori definiscono la trilogia della qualità. Piazza Pino Piras durante tutta la manifestazione ospiterà stand e foodtruck dedicati alla tradizione gastronomica sarda rivisitata in chiave di cibo da passeggio. Ed a proposito di tradizione, le botteghine adiacenti al mercato saranno animate dalle esposizioni degli artigiani manifatturieri provenienti da diversi centri dell’Isola. Il Mercato delle Birre artigianali–Birralguer Winter edition ancora una volta mette al centro della manifestazione le eccellenze sarde, partendo da quelle brassicole per arrivare a quelle culturali, gastronomiche ed artigiane. Una sorta di dichiarazione d’amore per la Sardegna e per la Riviera del corallo. Qui l’evento è nato, qui è cresciuto, facendo di Alghero una della città più attrattive nel variegato mondo degli eventi brassicoli in Sardegna. Un ruolo questo che gli organizzatori, insieme ai propri partner pubblici, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, rivendicano con orgoglio e che questa edizione ancora una volta confermerà appieno.



Nella foto: un momento dell'edizione 2018