Tra i 110 Comuni premiati per il 2018 c´è anche Ossi, con una percentuale di raccolta differenziata che nel 2018 raggiunge l'80,9percento ed un residuo secco pro-capite di 69,8chilogrammi Ossi Comune rifiuti free



OSSI - Cagliari ha ospitato la seconda edizione dell’EcoForum regionale sull’economia circolare dei rifiuti, importante avvenimento in cui in cui Legambiente attorno alla premiazione dei “Comuni Ricicloni” costruisce un’occasione di confronto sulle dinamiche di gestione rifiuti della Sardegna e le realtà virtuose nel campo dell’economia circolare. L’edizione di “Comuni ricicloni della Sardegna”, è da diversi anno un appuntamento a livello locale, che ben si colloca in un progetto nazionale di Legambiente reso possibile dalla disponibilità della Regione autonoma della Sardegna a concedere i dati ufficiali 2018 elaborati da Arpas ed utilizzati per stilare le classifiche dei Comuni.



Data l’importanza del tema e la continua evoluzione della normativa, soprattutto a livello europeo, questi ultimi anni i criteri di valutazione sono diventati più ambiziosi e la premiazione dei Comuni ricicloni, ovvero di quelli che superano il 65percento di raccolta differenziata, è stata sostituita dalla premiazione dei “Comuni rifiuti free”, che oltre a superare il limite fissato per la raccolta differenziata, producono un residuo secco inferiore a 75chilogrammi annui per abitante. Tra i 110 Comuni rifiuti free premiati per il 2018 c'è anche Ossi, con una percentuale di raccolta differenziata che nel 2018 raggiunge l’80,9percento ed un residuo secco pro-capite di 69,8chilogrammi.



«Dati numerici che racchiudono un importante e delicato lavoro dell’Amministrazione comunale – commenta l'assessore Piero Muresu - che da sempre si è occupata di informare e seguire la popolazione nell’attività della racconta differenziata. Diverse sono state in questi anni le iniziative volte a una puntuale e dettagliata informazione dell’utenza in accordo con la ditta appaltatrice Cosir srl, che da sempre si è dimostrata disponibile ad accogliere le richieste dell’utenza e dell’amministrazione. In questo contesto, un ringraziamento particolare va alla cittadinanza tutta, che da sempre si è dimostrata educata e disponibile Questo fa si che oggi si può solo continuare su questa strada, puntando a scalare le classifiche dei Comuni più virtuosi in un’ottica di prevenzione e tutale ambientale alla luce di una politica di gestione dei rifiuti urbani innovativa».



