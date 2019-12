Condividi | Red 16:23 L´accettazione della richiesta di adesione all’Aes inoltrata dalla Catartica edizioni a fine ottobre «è un significativo ed importante traguardo raggiunto dopo due anni di attività che confermano la serietà e il consolidamento di questa piccola e indipendente casa editrice sarda» Catartica aderisce all´Aes



SASSARI - Nata a Sassari sul finire del 2017, Catartica edizioni ha all’attivo trentasei pubblicazioni e sette collane, che spaziano dalla letteratura classica a quella contemporanea, passando per una produzione di libri di saggistica, narrativa per ragazzi, lettere e diari. Una sfida avvincente, quella dell’editore sassarese Giovanni Fara, che pone le periferie, le realtà più marginali della società al centro dell’attenzione e di un dibattito che non disdegna di affrontare argomenti talvolta scomodi e controversi.



Basta dare uno sguardo al catalogo per capire subito che la linea editoriale punta a costruire una propria identità capace di far incontrare i libri con quei lettori che non si accontentano di letture comuni. Al centro dell’attività della casa editrice una continua attenzione alla promozione del libro che passa attraverso l’organizzazione di incontri con gli autori, la partecipazione a fiere, festival letterari e concorsi.



Fondamentale per l’affermazione di questa piccola realtà indipendente è stata la collaborazione ed il supporto ricevuto dall’Associazione editori sardi, che ha visto protagonista la casa editrice nell’ambito di importanti eventi in Sardegna ed in Italia: dalle ultime due edizioni del Salone internazionale del libro di Torino alla 17esima Mostra del libro di Macomer, fino al circuito di promozione “L’isola dei libri”. L'accettazione della richiesta di adesione all’Aes inoltrata dalla Catartica edizioni a fine ottobre «è un significativo ed importante traguardo raggiunto dopo due anni di attività che confermano la serietà e il consolidamento di questa piccola e indipendente casa editrice sarda».



Nella foto: l'editore Giovanni Fara