Babbi Natale, la generosità va di corsa

CAGLIARI - Babbi Natale in corsa ha rinnovato il suo appuntamento con la solidarietà, per il sesto anno consecutivo. Più di un centinaio i partecipanti che hanno sfidato vento e pioggia pur di indossare l'abito rosso, la barba bianca e il cappello di Babbo Natale. La scia rossa, partita dal Castello di San Michele, ha fatto sosta al Parco Monte Claro per le donazioni ed è poi tornata indietro al Colle di San Michele. La camminata è stata una festa, animata da canti natalizi e dai sorrisi dei partecipanti e si è svolta in totale sicurezza grazie all'attenta vigilanza della Polizia municipale di Cagliari. Con la raccolta fondi sono stati raccolti circa mille euro. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà interamente devoluto all'associazione Amelia Sorrentino Aps, fondata nel dicembre 2018 dai genitori di Amelia Sorrentino, dopo la sua prematura scomparsa. Quanto raccolto sarà destinato all'acquisto di attrezzature utili per gli strumenti diagnostici del Reparto Pediatrico e del Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale “Brotzu” di Cagliari.



Anche quest'anno, il Centro sportivo italiano Cagliari e Lukarun, organizzatori di Babbi Natale in corsa, hanno raggiunto il loro obiettivo: unire l'amore per lo sport alla solidarietà. La mattinata, non essendo iniziata sotto i migliori auspici, non prometteva nulla di buono. Parecchie le defezioni ma, fortunatamente, tante le persone che hanno voluto affrontare il meteo avverso per una buona causa. Giovani, meno giovani, adulti, ma anche parecchi bambini, e pure cagnolini, si sono presentati vestiti di rosso al raduno delle 9, nell'arena del Parco del Colle di San Michele. Punto di partenza al Castello di San Michele per proseguire lungo le vie Cinquini, Bacu Abis, E.Serpieri, E.M.Piovella, Monsignor Parraquez, D.Cadello e fare sosta al Parco di Monte Claro. Ad attendere i Babbi, la “storica” teca di Babbi Natale in corsa che, fin dal 2014, raccoglie donazioni per iniziative di beneficenza.



Prima di ripartire e concludere la camminata veloce, i partecipanti sono stati ringraziati telefonicamente da Corrado Sorrentino, il papà della piccola Amelia, che oltre a lodare i Babbi per la loro presenza, ha ringraziato chi da Lassù ha permesso che questa iniziativa si potesse realizzare nonostante le sfavorevoli condizioni climatiche. Dopo questo emozionante intervento, accolto con un caloroso e sentito applauso, i Babbi ancora più motivati hanno ripreso il percorso all'inverso per giungere al Parco del Colle di San Michele. Al traguardo, tutti primi, tutti vincenti e tutti orgogliosi e soddisfatti di questa lunga camminata. Con il sole, che per qualche decina di minuti ha fatto capolino, i Babbi hanno ritirato le loro medaglie ricordo, fatto foto e tanti selfie. Ma soprattutto, hanno salutato, ringraziato e rinnovato il loro impegno per la prossima edizione. Babbi Natale in corsa si conclude e lascia un segno positivo per la città di Cagliari che non è passato inosservato. Infatti, l'iniziativa è in lizza per concorrere al "Premio Italive 2019" nella categoria "Raduni ed eventi sportivi". Per votare, bisogna esprimere il proprio gradimento sul portale ItaLive.