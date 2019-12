Condividi | Cor 15:09 Manutenzioni: operai del progetto Lavoras nelle scuole e nella stazione marittima. Nel primo mese diversi interventi di ripristino nei bagni, nelle classi e alle rampe di accesso per i disabili Scuole e porto: a Porto Torres tutti a lavoras



PORTO TORRES - Primo mese di attività sul patrimonio comunale per i disoccupati assunti dal Comune di Porto Torres nell'ambito del programma regionale “Lavoras”. Gli operai sono intervenuti per risolvere alcuni problemi che si sono presentati in diversi plessi scolastici e nella stazione marittima. Servizi igienici, stanze, classi e accessi agli edifici sono stati oggetto di un'intensa attività di manutenzione da parte dei ventidue lavoratori (generici, muratori, idraulici, elettricisti, falegnami e carpentieri) impegnati a tempo determinato nel settore delle manutenzioni.



«Gli operai occupati nel progetto manutenzioni del programma Lavoras stanno realizzando sotto la supervisione degli uffici comunali molti interventi a supporto delle attività di competenza del Comune di Porto Torres. Va sottolineato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – l'importante lavoro che è stato svolto nella stazione marittima: nei locali toilette sono stati installati nuovi lavabo al posto di quelli che erano stati vandalizzati, è stata ripristinata l'illuminazione, sono state riparate diverse porte e sono stati riattivati servizi igienici non funzionanti da tempo».



Nella parte esterna dell'edificio dedicato ai passeggeri in transito a Porto Torres sono state ripulite alcune aree, specialmente quelle che erano state interessate dai lanci notturni di pietre, saccheggiate dal vicino binario dei treni, oggi non più utilizzato. «L’altro capitolo che abbiamo potuto aprire grazie all’assunzione degli operai è quello delle manutenzioni in tempi brevi nelle scuole: sono stati svolti interventi di pulizia delle coperture nella scuola di via Porrino, sono state sostituite le rampe di accesso per i disabili nel plesso di via Brunelleschi, dove gli operai hanno anche ripristinato gli avvolgibili e imbiancato gli spogliatoi della palestra».



«Inoltre – aggiunge l'assessore – sono stati svolti lavori di scrostatura, rasatura e tinteggiatura nell'aula giochi e nel corridoio della De Amicis, è stato sistemato il cancello d'ingresso nell'asilo di via Balai e sono stati effettuati degli interventi anche nella sala giochi del nido Gabriel. Sono tutte azioni mirate al miglioramento della sicurezza e della fruibilità del patrimonio scolastico e comunale. Grazie ai finanziamenti ottenuti con il programma Lavoras riusciremo a sopperire nei prossimi mesi, almeno in parte, al ridimensionamento dell'Ufficio Manutenzioni, dovuto al pensionamento del personale, e alla mancanza dei dipendenti Geosar che, per volontà della Regione, sono stati destinati quasi tre anni fa allo svolgimento di mansioni al di fuori del territorio comunale», conclude Alessandro Derudas.