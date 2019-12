Condividi | Red 10:04 Approvata la graduatoria della gara d’appalto dei progettisti che lavoreranno al progetto definitivo-esecutivo riguardante la riqualificazione, messa a norma e completamento dei campi da calcio di valenza sovracomunale nei Comuni di Ploaghe, Tissi, Codrongianos e Florinas. Si tratta di uno dei progetti più importanti inseriti nel “Piano di sviluppo territoriale Coros-Anglona terre di tradizioni”, finanziato con 2.432.450euro Coros-Anglona: appalti per i campi sportivi



SASSARI - Approvata la graduatoria della gara d’appalto dei progettisti che lavoreranno al progetto definitivo-esecutivo riguardante la riqualificazione, messa a norma e completamento dei campi da calcio di valenza sovracomunale nei Comuni di Ploaghe, Tissi, Codrongianos e Florinas. Si tratta di uno dei progetti più importanti inseriti nel “Piano di sviluppo territoriale Coros-Anglona terre di tradizioni”, finanziato con 2.432.450euro. Si procede spediti dunque verso quello che sarà a tutti gli effetti, un “polo calcistico diffuso” destinato a diventare un attrattore per i giovani calciatori e per tutti gli sportivi coinvolgendo i Comuni, che per primi hanno creduto nell'esperienza sportiva in forma associata e ne riconoscono i benefici, di natura sociale e nel dettaglio del benessere della persona.



La proposta progettuale nasce nell'ottica di un utilizzo territoriale destinato ad un'utenza vasta proveniente da tutta l'area di riferimento del Pst Coros-Anglona, e non solo. Affinchè lo sport, in questo caso specifico il calcio, possa veicolare i valori sportivi della condivisione, della socialità e di uno stile di vita sano, è necessario che le strutture in cui ci si allena siano adeguate, sicure ed accessibili. In una società connessa come quella esistente, con un tasso di natalità estremamente basso, è necessario che le società sportive, in particolare quelle giovanili, siano capaci di garantire una presenza ed una valenza territoriale in grado di consentire a bambini e ragazzi provenienti da diversi paesi di allenarsi, giocare e crescere insieme.



«Con l'approvazione, da parte degli uffici dell'Unione, della suddetta graduatoria - commenta soddisfatto il presidente dell'Unione dei Comuni del Coros Carlo Sotgiu - è stato fatto un grosso passo avanti verso la realizzazione dei campi di calcio in erba sintetica di Ploaghe, Tissi, Florinas e la messa in sicurezza del campo di Codrongianos. Appena possibile, ci confronteremo coi professionisti incaricati per fare le valutazioni necessarie, arrivare quanto prima alla redazione del progetto esecutivo ed alla relativa gara per l'esecuzione. Purtroppo, visto l'importo del finanziamento vicino ai 2milioni e mezzo di euro, l'iter per la realizzazione di questi interventi è un po' articolato, ma confidiamo di iniziare i lavori al termine dei vari campionati di calcio. E' comunque enorme la soddisfazione per essere riusciti ad ottenere questo finanziamento, che garantirà il miglioramento degli impianti sportivi del territorio migliorando la qualità della vita dei giovani e di tutti gli sportivi».