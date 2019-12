Condividi | Red 20:17 Cresce l’attesa per l’esibizione della 24enne cantante cagliaritana, che un mese fa ha stravinto l’edizione 2019 del programma Rai e che domani sera sarà di scena al cinema Ariston, nell’ambito del programma di “Emozioni di Natale” Show a Bitti: ecco Veronica Perseo



BITTI - Cresce l’attesa per l’esibizione di Veronica Perseo, la cantante che un mese fa ha stravinto l’edizione 2019 del programma Rai “Tale e quale show” e che domani, sabato 28 dicembre, alle 20.30, sarà di scena al cinema Ariston di Bitti, nell’ambito del programma di “Emozioni di Natale”. La rassegna sta riscuotendo un grande successo di pubblico ed ora entra nel vivo, in attesa del clou del programma, domenica 29, con l’apertura delle “Cortes de Natale”, e martedì 31, con una serie di appuntamenti che culmineranno con la festa in piazza tra musica e balli del sud Italia.



Perseo, 24enne cagliaritana diplomata in pianoforte al Conservatorio di musica “Pierluigi da Palestrina”, ha sbancato lo show televisivo condotto da Carlo Conti proponendo un’applauditissima interpretazione di Lady Gaga. Cantando il celebre brano ‘Shallow’, ha riportato gli unanimi consensi della giuria e del pubblico.



A Bitti, proporrà una serie di cover internazionali, in attesa della prossima uscita del suo primo disco. Sempre sabato, sarà inaugurata l’esposizione “Télos-Kámpos-Kélos”, dell’artista bittese Nico Orunesu. Il pittore mostrerà le sue opere nella corte di Tonino Manca, in centro, fino al 3 gennaio 2020.



Nella foto: Veronica Perseo Commenti BITTI - Cresce l’attesa per l’esibizione di Veronica Perseo, la cantante che un mese fa ha stravinto l’edizione 2019 del programma Rai “Tale e quale show” e che domani, sabato 28 dicembre, alle 20.30, sarà di scena al cinema Ariston di Bitti, nell’ambito del programma di “Emozioni di Natale”. La rassegna sta riscuotendo un grande successo di pubblico ed ora entra nel vivo, in attesa del clou del programma, domenica 29, con l’apertura delle “Cortes de Natale”, e martedì 31, con una serie di appuntamenti che culmineranno con la festa in piazza tra musica e balli del sud Italia.Perseo, 24enne cagliaritana diplomata in pianoforte al Conservatorio di musica “Pierluigi da Palestrina”, ha sbancato lo show televisivo condotto da Carlo Conti proponendo un’applauditissima interpretazione di Lady Gaga. Cantando il celebre brano ‘Shallow’, ha riportato gli unanimi consensi della giuria e del pubblico.A Bitti, proporrà una serie di cover internazionali, in attesa della prossima uscita del suo primo disco. Sempre sabato, sarà inaugurata l’esposizione “Télos-Kámpos-Kélos”, dell’artista bittese Nico Orunesu. Il pittore mostrerà le sue opere nella corte di Tonino Manca, in centro, fino al 3 gennaio 2020.Nella foto: Veronica Perseo