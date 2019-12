Condividi | Red 18:17 La Guardia costiera di Olbia ha negato l’imbarco per la penisola ad un autocarro adibito al trasporto di bovini vivi, a causa di diverse violazioni alla stringente normativa sulla movimentazione degli animali e sul trasporto merci a bordo delle navi di linea Bestiame irregolare: camion nei guai



OLBIA – Ieri sera (sabato), la Guardia costiera di Olbia ha negato l’imbarco per la penisola ad un autocarro adibito al trasporto di bovini vivi, a causa di diverse violazioni alla stringente normativa sulla movimentazione degli animali e sul trasporto merci a bordo delle navi di linea. Nell’ambito di una specifica attività di controllo sul trasporto di prodotto ittico da e per la Penisola, gli uomini della Capitaneria di porto-Guardia costiera hanno individuato un autocarro adibito al trasporto di animali vivi, appartenente ad una ditta di autotrasporti sarda, in sosta all’interno del porto industriale di Olbia, in attesa di imbarco.



I militari ha comunque proceduto al controllo documentale sulla merce trasportata e, dopo le verifiche effettuate, sono state riscontrate diverse anomalie ed irregolarità che hanno suggerito un approfondimento di indagine, in particolare sulla documentazione di accompagnamento degli animali trasportati, sull’effettiva consistenza numerica degli stessi e circa la tracciabilità dei vitelli destinati ad essere macellati sulla Penisola. Dopo averne impedito l’imbarco, il personale della Capitaneria di porto, coordinato dal direttore marittimo del nord Sardegna, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha chiesto l’intervento del personale veterinario dell'Ats Sardegna–Servizio Veterinario sanità snimale per le verifiche di sua stretta competenza, nonché della locale Polizia Stradale per i controlli da effettuare sul mezzo di trasporto.



Poi, hanno proceduto a notificare all'autista un ordine di restituzione del bestiame agli allevamenti di provenienza, in attesa di completare gli accertamenti sulla documentazione esibita, risultata comunque incompleta e la cui attendibilità è al vaglio degli ispettori. «Si tratta di controlli che il personale esegue quotidianamente, con maggiore incisività durante il periodo delle festività natalizie – afferma Trogu – ovviamente diretta alla verifica delle condizioni igienico sanitarie di trasporto del prodotto ittico, ma che spesso può portare ad effettuare controlli su merce di tipo diverso; questo comporta la necessità di sperimentare frequentemente la stretta collaborazione esistente tra la Capitaneria di porto e le altre Amministrazioni dello Stato (Servizio Veterinario nello specifico) chiamate di volta in volta ad intervenire a tutela della salute dei consumatori».