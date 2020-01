Condividi | Red 19:17 Gli imprenditori agricoli e gli allevatori diretti che hanno subito danni alle colture a causa delle piogge avvenute a novembre possono presentare apposita scheda di segnalazione del danno, compilando il modulo disponibile nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze” Esondazione Rio Mannu: segnalazioni entro il 15 gennaio



PORTO TORRES – Gli imprenditori agricoli e gli allevatori diretti che hanno subito danni alle colture a causa delle piogge avvenute a novembre possono presentare apposita scheda di segnalazione del danno, compilando il modulo disponibile nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”. La Giunta comunale, con la delibera numero 200 del 24 dicembre 2019, ha infatti dichiarato il “Riconoscimento dello stato di calamità naturale per le piogge persistenti nel mese di novembre 2019 del territorio del Comune di Porto Torres”.



Gli interessati possono inoltrare la segnalazione del danno subito, sottoscrivendo la dichiarazione e trasmettendo il modulo controfirmato e completo del documento di identità del richiedente e dell'eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, entro le 13 di mercoledì 15 gennaio. La documentazione è scaricabile dal sito.



Il modulo può essere consegnato a mano, all'ufficio di Protezione civile, all'indirizzo Comando di Polizia locale, Piazza W.Frau 2, Porto Torres; oppure trasmesso via pec all'indirizzo polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it. Le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi per il ristoro dei danni subiti.



Nella foto: un sovralluogo da parte del sindaco Sean Wheeler