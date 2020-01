Arance e strenne per tutti: immagini da Alghero

video 17:56 Folla in Piazza d´Italia per la Befana Questa mattina, in occasione della giornata dell'Epifania, la tradizionale manifestazione col coinvolgimento del comando centrale dei Vigili del fuoco. Le immagini dal salotto buono della città di Sassari, in Piazza d´Italia. Migliaia di famiglie col naso all'insù per assistere alla discesa della Befana dal Palazzo Sciuti.