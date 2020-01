Condividi | Cor 18:13 Troppe le criticità sull’attuale modello di continuità territoriale. Ancora disagi sui cieli isolani, con passeggeri penalizzati dalla mancanza di voli per gli aeroporti «Rischio isolamento per la Sardegna»



ALGHERO - Continuità territoriale a rischio per la Sardegna. Ancora disagi sui cieli isolani, con passeggeri penalizzati dalla mancanza di voli per gli aeroporti. E’ l’ennesimo schiaffo, che si riflette sull'impossibilità di prenotare un posto per Cagliari, Alghero e Olbia. Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, denuncia una situazione decisamente paradossale.



«Senza voli costanti e continui anche lo scalo di Cagliari rischia di restare indietro – spiega – una situazione che produce gravi ricadute sul settore turistico fuori stagione». Troppe le criticità sull’attuale modello di continuità territoriale, con sfasamenti da aggiustare: «Perché le giornate favorevoli di questo periodo, sotto le festività avrebbero avuto un sold out – prosegue Tocco – al contrario, tantissimi passeggeri si ritrovano nell'impossibilità di bloccare i voli per l’aeroporto di Cagliari. Sia chiaro. Non possiamo essere gli ultimi a causa di un problema irrisolto da anni. Occorre essere uniti in un obiettivo comune».



