Disservizi dal mese di novembre a Casa Gioiosa: uffici irraggiungibili e rete assente. La direzione del parco di Porto Conte si sta riservando di addivenire per le vie legali visto il protrarsi di un disservizio cosi lungo. Capo Caccia e Tramariglio senza energia elettrica



ALGHERO - Non è stata una fine d’anno felice per gli uffici del Parco regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana a Tramariglio. A seguito infatti, del maltempo di novembre prima e del vento forte registrato a dicembre si sono verificate continue interruzioni di corrente elettrica fino ad un interruzione totale sotto Natale che ha costretto il gestore elettrico all’installazione di un gruppo elettrogeno che al momento sta alimentando tutta la penisola di Capo Caccia compreso il presidio militare dell’Aeronautica e il faro di Capo Caccia.



Tali interruzioni prima saltuarie e poi continue hanno inevitabilmente causato oltre che disfunzioni nell’operatività degli uffici e servizi anche danni importanti agli impianti tecnologici della sede di Casa Gioiosa e delle sue aree museali. Al momento la stima è in corso, ma risultano già accertati danni importanti.



Parallelamente alla corrente elettrica i danni si sono registrati inevitabilmente anche nella rete internet sia adsl che fibra. Solo oggi sono partiti i lavori per ripristinare la funzionalità di un traliccio situato sul costone di Monte Timidone, ma ancora non è dato sapere quando verrà rialimentata la rete. Nel frattempo la direzione di Casa Gioiosa si sta riservando di addivenire per le vie legali visto il protrarsi di un disservizio cosi lungo.