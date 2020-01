Condividi | Cor 11:23 Il calendario in algherese realizzato dall´Òmnium Cultural de l’Alguer contiene 24 ricette della tradizione gastronomica Òmnium, calendario e 24 ricette



ALGHERO - Il calendario in algherese realizzato da Òmnium Cultural de l’Alguer, che contiene 24 ricette della nostra tradizione gastronomica, può essere ritirato presso la sede di Òmnium Cultural in Via Sant Agostino 18/A, ogni mercoledì dalle ore 17,30 alle 19,00; può essere ritirato anche oggi venerdì 10 di gennaio in Largo San Francesco, dove l'associazione sarà presente con un proprio gazebo.



Nella foto: Stefano Campus, presidente Òmnium Cultural de l'Alguer