Serie D: finanziamento integrativo dalla Regione

CAGLIARI - In arrivo nuovi fondi per le squadre dilettantistiche sarde che partecipano al campionato di serie D di calcio. Infatti, l’assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu ha previsto un ulteriore finanziamento di 750mila euro in assestamento di Bilancio ad integrazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 17.



Il primo stanziamento prevedeva uno stanziamento di 638 mila euro. «La Regione – ha spiegato Biancareddu – è sempre stata sensibile alla funzione sociale che lo sport riveste e per le squadre che partecipano al campionato dilettantistico, maschile e femminile ho ritenuto giusto sostenere lo sforzo finanziario che le società sportive sarde devono sostenere soprattutto per le gare in trasferta».



Il contributo è stato assegnato ad Arzachena, Budoni, Lanusei, Muravera, Sassari Latte Dolce e Torres. Nella ripartizione dei fondi, sono state inserite anche le squadre di calcio femminile che partecipano al campionato di serie C Interregionale, Atletico Oristano, Caprera e Sassari Torres.