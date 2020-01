Condividi | Cor 12:22 E´ presentata da Nardo Marino, deputato sardo del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Trasporti della Camera: Evitare che l’applicazione della Convenzione internazionale Imo2020 si trasformi in un danno per l’economia della Sardegna Caro carburanti, interpellanza urgente



OLBIA - Evitare che l’applicazione della Convenzione internazionale Imo2020 si trasformi in un danno per l’economia della Sardegna, conoscere le misure che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende intraprendere per tutelare le regioni insulari e suggerire l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa in vigore. Sono gli obiettivi dell’interpellanza urgente presentata da Nardo Marino, deputato sardo del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Trasporti della Camera. La priorità descritta dal deputato M5S è stimolare il Mit ad agire in via preventiva per arginare gli effetti disastrosi della crisi che, a causa dell’aumento dei noli marittimi, investirà la Sardegna e la Sicilia.



«L’obbligo di riduzione del tenore di zolfo nei combustibili liquidi utilizzati sulle navi, importante strumento di tutela ambientale, - scrive Nardo Marino - non può ricadere sulle spalle degli autotrasportatori e non può pesare sulle tasche dei cittadini. In particolare, sotto il profilo strettamente commerciale, l’aumento dei costi stabilito dai vettori marittimi a carico degli autotrasportatori – continua il deputato - potrebbe causare serie difficoltà agli imprenditori isolani, con conseguenti e prevedibili aumenti destinati a ripercuotersi sul consumatore finale». L’incontro avvenuto al MIt tra il ministro Paola De Micheli, il viceministro, Giancarlo Cancelleri e i rappresentanti delle categorie degli autotrasortatori e armatori, ha consentito di pesare l’emergenza alla quale la Sardegna sta andando incontro.



L’incremento dei noli marittimi, anche del 25 per cento, potrebbe generare una reazione a catena causando uno squilibrio tra le regioni peninsulari e quelle insulari. Nell’atto Marino ricorda uno strumento basilare che merita una valutazione nel merito: nel 2004, la Commissione europea ha emanato i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi disponendo quali siano compatibili con la normativa in vigore. Il punto 10 della citata comunicazione “aiuti al trasporto marittimo a corto raggio” se letto in combinato disposto con il punto 5 "aiuti agli investimenti", rende possibili incentivi per promuovere l'uso di navi sicure e non inquinanti.



