Successo nella Biblioteca comunale per il primo appuntamento de "Le domeniche alle 5", che ha visto coinvolti i musicisti della Juvenilia ensemble e le danzatrici del Liceo coreutico, nell'ottica di promuovere le eccellenze vinicole e biologiche locali Sennori: la musica classica incontra il gusto



SENNORI - Un assaggio di pecorino bagnato da un pregevole cannonau sulle note di Bach, o una ricotta fresca accompagnata da un ottimo vermentino e perché no, da un moscato passito, sulle melodie di Mozart. Il gusto del territorio incontra l’eleganza della musica classica per un format, che a Sennori ha inaugurato la seconda edizione de “Le domeniche alle 5”, permettendo una fruizione innovativa degli spazi della Biblioteca comunale nell’ottica di promuovere le eccellenze vinicole e biologiche locali, attraverso l’incontro tra musica, danza e letteratura. Un format coinvolgente in tutti i sensi, che il pubblico numeroso ha mostrato di gradire, ad incominciare dall’atmosfera suggestiva creata dal “Concerto” della “Juvenilia ensemble”, l’orchestra d’archi del Liceo Classico musicale e coreutico “Azuni” di Sassari diretta dal maestro Alessio Manca.



In questo primo incontro, dedicato alla letteratura della danza, l’ensemble ha proposto un repertorio classico, sulle cui note hanno volteggiato le giovani artiste Miriam Fiori, Daniela Monni e Federica Piana, del Liceo coreutico, interpretando con le loro movenze leggiadre le coreografie della docente Chelli Florian Valentina. A fare gli onori di casa, sono stati il sindaco Nicola Sassu e l’assessore comunale alla Cultura Elena Cornalis, introducendo l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale. in collaborazione con la Comes e la Compagnia Danza estemporada che, sotto la direzione artistica di Livia Lepri, accompagna tutta la manifestazione.



