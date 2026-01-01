Cor 8:44 Aumentano i Rifiuti, Alghero impreparata Nonostante gli annunci e le novità del nuovo appalto di nettezza urbana, la situazione nei primi weekend turistici è decisamente allarmante. Cataste di rifiuti in molte zone e cestini strapieni in centro storico



ALGHERO - E' soltanto una delle numerose foto che girano in questi giorni sulle condizioni in cui Alghero si è presentata nell'ultimo weekend turistico. Ma la situazione è decisamente più grave, soprattutto in centro storico: il rischio è il repentino ritorno delle micro-discariche. Purtroppo nonostante il nuovo appalto di nettezza urbana poche, se non nulle, le novità sul decoro cittadino e le dotazioni per famiglie e attività. Complice le belle giornate di sole e la ripresa dei collegamenti aerei internazionali, la Riviera del Corallo ha attirato migliaia di visitatori ma sul fronte della gestione dei rifiuti si è ritrovata totalmente impreparata. Sarebbe il caso di correre immediatamente ai ripari.