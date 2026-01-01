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Cor 16:04
Emergenza parcheggi: proposte ad Alghero
In una città ostaggio di politiche poco o per nulla incentrate all´individuazione di nuove e strutturate possibilità di sviluppo e crescita, il problema dei parcheggi diviene sempre più attuale, soprattutto l´estate
Emergenza parcheggi: proposte ad Alghero

ALGHERO - Emergenza parcheggi sempre più incombente ad Alghero con l'arrivo dell'estate. Mancano soluzioni strutturali, così arrivano dalla Lega di Alghero nuove idee: "Parcheggi per chi vive la città", questo il titolo dell'incontro stampa annunciato per la giornata di giovedì 7 maggio 2026 in Via XX Settembre 115. Nel corso dell'incontro saranno illustrate nel dettaglio le soluzioni individuate.
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