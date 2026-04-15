S.A. 9:06 «Un anno per patente con Commissione Medica Locale» E´ lo sfogo di un cittadino che scrive alla redazione del Quotidiano di Alghero per segnalare i ritardi di un servizio sanitario, purtroppo non l´unico, che si perde nei tempi delle attese sempre più lunghe nel panorama isolano: il rinnovo della patente tramite Commissione Medica Locale



ALGHERO - «Scrivo come semplice cittadino per segnalare una situazione che ritengo assurda e penalizzante per molte persone: i tempi di attesa per il rinnovo della patente tramite Commissione Medica Locale. Mi sono recato questo lunedì per richiedere l’appuntamento necessario al rinnovo della patente, ma mi è stato comunicato che la prima disponibilità per la visita è oltre un anno di distanza. Nel frattempo viene rilasciato un documento provvisorio che consente di guidare in Italia fino alla data della visita. Tuttavia, tale foglio non sostituisce una patente regolare e non consente di recarsi all’estero, limitando di fatto la libertà di movimento di chi deve viaggiare per lavoro, famiglia o necessità personali».



E' lo sfogo di un cittadino che scrive alla redazione del Quotidiano di Alghero per segnalare i ritardi di un servizio sanitario, purtroppo non l'unico, che si perde nei tempi delle attese sempre più lunghe nel panorama isolano. La Commissione medico legale e’ costituita dai medici di medicina legale e specialisti (variano a seconda della patologie dell’utente) della Asl di Sassari, un medico militare, e l’ ingegnere della motorizzazione (in presenza di disabilità). La Commissione effettua gli accertamenti dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida dei veicoli a motore, per particolari tipologie di utenti che chiedono il rilascio, il rinnovo o la revisione della patente di guida e di quella nautica.



«È difficile comprendere come nel 2026 un cittadino debba attendere oltre dodici mesi per una semplice procedura amministrativo-sanitaria, restando per tutto quel tempo in una condizione precaria. Mi chiedo quanti altri cittadini stiano vivendo lo stesso disagio e se non sia necessario potenziare le Commissioni Mediche, aumentare il personale o prevedere procedure più rapide» conclude il residente che rivolge un appello agli enti competenti per il potenziamento della struttura.