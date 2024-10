Tutte le Notizie

Dimissioni per la professoressa a capo della Fondazione Alghero dal maggio scorso. Al suo posto sarà chiamato ad amministrare Graziano Porcu (), probabile la nomina già dai prossimi giorni. Le parole della professoressa

12:05 Il frontale a 125km/h, autopsia e funerale La tragedia sull´Alghero-Olmedo: Oggi la convalida dell’arresto del 34enne accusato di omicidio stradale e l´autopsia sul corpo del militare deceduto, giovedì il funerale per Pietro Mastino

19:28 La Grotta Verde, un traguardo storico endere visitabile questo sito straordinario è stato per anni un sogno che sembrava irraggiungibile. Oggi, però, quel sogno è diventato realtà, grazie a un impegno che ha richiesto anni di lavoro e la capacità di superare numerose difficoltà, tecniche e amministrative, che finalmente sono state risolte

20:30 Al via la XIX Baia delle Ninfe

Gara tra auto storiche ad Alghero Organizzata dall’Automobile Club Sassari, la gara sarà presentata venerdì prossimo, 18 ottobre, alle 10,30 a Porta Terra. Appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre con la XIX edizione

11:40 Lavori: martedì niente acqua ad Alghero Abbanoa procederà ai lavori di sostituzione del tratto di condotta idrica interferente con le opere. L´interruzione idrica avverrà dalle ore 3.00 alle ore 20.00

12:00 Troppo rumore: sigilli agli impianti del Touch I residenti protestano e gli accertamenti dei Vigili di Alghero si sono chiusi con il sequestro dell’attrezzatura di diffusione sonora del Touch, già al centro peraltro di accertamenti da parte delle Forze dell´Ordine dopo la denuncia di un pestaggio nel mese di agosto

15:18 Ad Alghero rinasce l´AlguerHall Sarà ribattezzata così la tensostruttura che verrà montata nello spazio esterno del Quarter e che verrà utilizzata a partire dalle prossime festività natalizie per attività culturali e sociali in città

15/10/2024 Biglietti Ita ancora chiusi da Alghero Pais e Sorgia: Non è accettabile che per tutta una intera parte della Sardegna, qual è quella del Sassarese e Nord Ovest, sia precluso prenotare biglietti aerei a partire dal prossimo 27 ottobre

15/10/2024 Ita Airways, volo diretto a Bangkok Confermato a partire dal prossimo 16 novembre 2024 il collegamento fra Roma e Bangkok. Un´occasione in più alla quale potranno beneficiare anche i viaggiatori da Alghero

20:38 Oltre 30 sindaci sardi ricevuti a Bruxelles Delegazione di oltre trenta fra sindaci e amministratori locali dalla Sardegna è stata ricevuta a Bruxelles, nella sede Parlamento Europeo, dall’eurodeputato Marco Falcone. Al centro del confronto l’impegno a rafforzare le misure agevolative e di sostegno in favore delle aree insulari e delle aree interne del continente

14/10/2024 Frontale, arrestato 34enne per omicidio stradale Gli accertamenti condotti dalla polizia stradale di Sassari hanno consentito di ricostruire la dinamica del tragico schianto: il 34enne avrebbe invaso completamente la corsia. Era di rientro a casa dopo una nottata in compagnia di amici ad Alghero

20:23 Sassari ospita l´Erasmus Welcome Day L´appuntamento è venerdì 18 ottobre nell’aula magna dell’Università degli Studi di Sassari che ospiterà il tradizionale Erasmus Welcome Day, la festa di benvenuto per le studentesse e gli studenti Erasmus

22:28 Uno chapiteau per il patio del Quarter Forza Italia all'attacco: Tendone inutile e costoso Era stato acquistato nel 2017 in occasione della storica partenza del centesimo Giro d'Italia e utilizzato per coprire la sala stampa, poi richiuso e conservato: la giunta Cacciotto ha deciso di rispolverarlo. Sarà installato per il Cap d'Any 2024-2025

19:40 Parco Tepilora festeggia 10 anni In occasione delle prime dieci candeline dell’area protetta, dal 25 al 27 ottobre, si terranno convegni e laboratori, escursioni gratuite guidate e su prenotazione nelle realtà più suggestive del Parco, per grandi e bambini

12:32 Facoltà di Medicina, stop al numero chiuso Grandi novità anche per gli atenei sardi. Questa giornata rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico: il commento della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini

18:38 Ercole Olivario: aperte le iscrizioni L’iscrizione al concorso è riservata a olivicoltori e produttori singoli o associati nonché ad aziende detentrici della certificazione DOP. Iscrizioni fino al 31 ottobre

10:45 «Tensostruttura al Quarter inutile e costosa» Il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia intervengono in relazione alla recente delibera 268 del 10/10/2024, con la quale la Giunta Cacciotto decide di rispolverare la struttura in occasione del Cup d´Any 2024-25

13:11 Frontale sulla Sassari-Tempio: ferito in elisoccorso Il sinistro ha coinvolto tre auto, due delle quali hanno avuto la peggio impattando frontalmente. Uno dei proprietari dell´auto è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso in ospedale

19:02 Edilizia residenziale pubblica: bando a Bosa Con il nuovo bando saranno aggiornate la graduatoria generale e la sub-graduatoria esistenti. Domande entro il 29 novembre

15/10/2024 San Michele, via l´ultimo gesuita Il coordinamento di Sardenya i Llibertat composto da Salvatore Scala, Carlo Sechi, Luigi Addis e Sergio Floris sottolinea come la chiesa di San Michele, Patrono della città, sia ancora chiusa

14:00 5 kg di marijuana in camera da letto: arrestato Arresto nei giorni scorsi dei carabinieri di Sassari: fermato un uomo che nascondeva un bidone con 5 kg di marijuana nella sua camera da letto

16:59 250 iscritti al Sardegna Jumping Tour Da oggi sino a domenica 20 ottobre gli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) ospitano il Sardegna Jumping Tour, concorso nazionale A6* e la finale del Trofeo dei Nuraghi

18:33 Il Comune di Sassari in mostra a Promo Autunno Il Comune di Sassari anche per il 2024 è pronto a mettersi in vetrina con alcuni dei suoi servizi alla Fiera del Nord Sardegna Promo Autunno, in programma alla Promocamera da venerdì 18 a domenica 20 ottobre

15/10/2024 Ultrabiking Sardinia, Gavino Ruzzu da record Gavino Ruzzu: Un Trionfo di forza e determinazione all’Ultrabiking Sardinia 2024. Ha conquistato il podio nella prestigiosa UBS790, una delle gare più dure e impegnative dell´ultracycling europeo. Con 790 km da percorrere e 14.000 metri di dislivello

16:26 Si strappa bracciale elettronico: fermato ad Olbia I Carabinieri di Olbia hanno tratto in arresto un giovane, responsabile del reato di evasione. L´uomo, già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi, dal maggio scorso era in regime di arresti domiciliari

15:44 Ad Alghero il XXII Congresso Fadoi-Animo Il 17 e 18 ottobre al Calabona si farà il focus su terapie innovative, telemedicina e prevenzione. Partecipazione di medici e giovani specializzandi da tutta Italia

17:53 Nuova rassegna musicale al Massimo di Cagliari Prima nuova edizione di “Tracce Emergenti”, rassegna musicale al via sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari venerdì 18 ottobre e che andrà avanti, con una decina di appuntamenti dal vivo, fino a sabato 30 novembre 2024

15/10/2024 Parco, Guillot (Lipu) sferzante

«Tutelare ambiente e biodiversità» L´ultimo scivolone del presidente Tilloca e dei suoi colleghi nel direttivo del Parco di Porto Conte sottolineato, con stile, dal responsabile regionale della Lipu Sardegna, l´algherese Francesco Guillot

15/10/2024 Alguerunners alla conquista del Corrasi Michela Pensè e Roberto Uda si sono presentati ai nastri di partenza ad Oliena 2024 SkyTrail. Gara molto tecnica nel territorio carsico del Supramonte. Sentieri rocciosi immersi nella macchia mediterranea

15/10/2024 Al Concurs de Castells anche i Mataresos Los Mataresos de l´Alguer partecipano per la prima volta al Concurs de Castells di Tarragona. La colla castellera di Alghero ha collaborato con le colles di Mataró, Terrassa, Granollers e Madrid

13:00 Contest Mediterrani: premio agli artisti algheresi Destinato quest´anno agli artisti locali, il concorso promosso da Jazzalguer si propone come un´importante occasione di valorizzazione e promozione della cultura musicale di Alghero. Appuntamento venerdì 18 ottobre al Poco Loco

9:22 Eventi sportivi: contributi a fondo perduto Pubblicato dalla Regione l’avviso di presentazione manifestazioni di interesse per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di eventi sportivi . Domande entro il 23 ottobre

15/10/2024 «Ritardi Pala Manchia, fallimento certificato» Il Centrodestra suona la sveglia all´amministrazione comunale algherese: l’Assessore Daga aveva promesso a gran voce lavori celeri, oggi certifichiamo un nuovo fallimento

11:03 Giokostrada: il festival dei giochi a Fertilia Sarà la Città di Fondazione a fare da cornice a questo evento unico che proporrà sabato 19 e domenica 20 ottobre varie attività tra laboratori, challenge e una speciale caccia al tesoro. Il programma

15/10/2024 Corsi gratuiti d’algherese: iscrizioni ono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti d’algherese organizzati dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni historicocultural de l’Alguer per l’anno 2024/2025

23:10 Sardinia Ferries, prenotazioni estive La Compagnia delle Navi Gialle apre le prenotazioni per l’estate 2025, presenta un’attenta programmazione per Sardegna, Corsica e Baleari e offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare in anticipo le vacanze del prossimo anno

15/10/2024 Facinorosi? Al Parco l´ultima polemica Chi si è permesso di contestare i lavori a Punta Giglio, come gli interventi sulla falesia, bollati e definiti dal Cda uscente del Parco di Porto Conte come «pochi e facinorosi», portanti avanti «un´ostracismo dilagante». E sono ancora scintille: tra i firmatari degli appelli professori, accademici e professionisti. Le parole di Giovanni Oliva

8:31 La fotografia di Stefanie Pirker ad Alghero La fotografa di Salisburgo protagonista nel quinto appuntamento di Arti-Coese-Festival con la sua esposizione personale presso la Galleria CULT, Bastioni Marco Polo

10:36 Start Cup: premio all´idea imprenditoriale sarda L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la valorizzazione della ricerca e alla nascita e lo sviluppo di imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita nel territorio regionale. Appuntamento giovedì 17 ottobre, all’ExMa di via Zanfarino

15/10/2024 Cap d´Any: proposte eventi fino al 21 ottobre C´è ancora qualche giorno per inoltrare le proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi ad Alghero nel periodo ricompreso tra l´8 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025

15/10/2024 PrimOlio, Ittiri celebra l’olivo Domenica 20 ottobre, Ittiri si prepara per una giornata all´insegna dell´attività all´aria aperta e del gusto. La mattina inizierà con una “Pedalata tra gli Olivi”

15/10/2024 Ad Alghero l’organo di Olivier Penin Il concerto sarà presentato da Carmela Mura Monfardino, che con analisi introduttive accompagnerà gli spettatori all´ascolto delle composizioni. Appuntamento giovedì 17 ottobre nel duomo di Alghero, con inizio alle 20.30

9:38 Nuovi eventi per l´Alguer Family Festival ll programma degli eventi continua con gli appuntamenti di sabato prossimo 19 ottobre, con “Risveglia la Città! Guerriglia Art adolescenti Alghero” nella Sala Sari dalle 10:00 alle 13:00. Sabato e domenica, infine, “Giokostrada 2024 : festival del gioco tradizionale”, in Piazza San Marco a Fertilia

14/10/2024 A Ittiri in scena il matrimonio degli anni ‘50 Colori sgargianti, fazzoletti che volano, piatti rotti sul sagrato della chiesa, applausi: Ittiri festeggia il giorno più bello della giovane coppia, l’unione di due ragazzi che si apprestano a vivere insieme il resto della loro vita

14/10/2024 L´Alghero batte la Ferrini Cagliari Campionato di Eccellenza 2024/25: Primo squillo casalingo in campionato: 2-0 al “Pino Cuccureddu” con la doppietta di Scognamillo e quarto posto con 10 punti in cinque partite

8:02 «Siccità, accanimento del Governo contro i sardi» Ad affermarlo Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli che però accusa anche la Regione di responsabilità pesanti: la Regione e in particolare l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, ha gestito con troppo lentezza e leggerezza, la vicenda siccità, mancando completamente del dialogo politico e personale fra responsabili dei due Enti

22:51 Sennori: inaugura lo stadio Pedru Marzeddu Giovedì l’inaugurazione dell’impianto che sarà gestito in concessione dalla Torres Sassari con cui il Comune ha siglato una concessione per un anno

15/10/2024 Dettori e Onida: Ottobre in poesia ad Alghero Lo spettacolo poetico e musicale “La vera storia degli elementi” aprirà giovedì 17 ottobre alle 20 al Cinetetatro Miramare di Alghero la tappa catalana, patrocinata dal comune, di Ottobre in Poesia, il primo festival internazionale dell’isola dedicato alla poesia che quest’anno compie 18 anni

14/10/2024 Lavoras, Alghero candida 10 progetti Progetti in cantiere per l´occupazione, il programma regionale Lavoras 2024 deliberato dalla Giunta comunale di Alghero con dieci progetti e 1,2 milioni di euro di contributo

15/10/2024 Welcome to Alghero in mostra al TTg di Rimini L´associazione algherese ha partecipato alla TTG Travel Experience, in scena a Rimini dal 9 all´11 ottobre, uno dei marketplace più importanti del panorama dei viaggi nazionali e internazionali. Le parole di Elena Fanciulli e Piera Doppiu del direttivo

15/10/2024 Pescatori Digitali: coliving internazionale a Stintino Pescatori Digitali propone un modello innovativo di coliving diffuso. A differenza dei classici spazi di co-living concentrati in un unico luogo, i partecipanti a Pescatori Digitali vivranno in case storiche degli stintinesi disseminate nel tessuto urbano di Stintino

21:49 Femmes Libres, partenariato a Porto Torres A Porto Torres il secondo incontro di partenariato del progetto “Femmes Libres” finanziato nell’ambito del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 con l’obiettivo di predisporre, nei territori aderenti, iniziative che favoriscano le capacità di inserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere

14/10/2024 Pista atletica: l´Alghero Marathon c´è La Asd Alghero Marathon intende ringraziare l’amministrazione comunale per aver portato alla luce il tema della pista di atletica presso il campo di Maria Pia, un’infrastruttura di grande importanza per la crescita dello sport nella nostra città

15/10/2024 Promo Autunno, Taylor Mega madrina Sassari, venerdì prende il via Promo Autunno. Taylor Mega madrina della VI fiera regionale. Il grande evento ideato da Claudio Rotunno sarà inaugurato venerdì 18 ottobre alle 10 e proseguirà fino a domenica sera negli spazi di Promocamera

15/10/2024 Libri, Gianni Bugno a Sassari L’autore dialogherà con Franco Ferrandu, giornalista di Videolina, introdurrà la serata il Delegato regionale dell’AMOVA, Mario Mastino

14/10/2024 G7 disabilità, un´occasione persa ad Assisi Pare non si sia lasciato niente al caso per trasformare il G7 sulla disabilità, che si aprirà il 14 ad Assisi, in una occasione di propaganda governativa: le delegazioni dei paesi ospiti saranno ricevute da tre “band inclusive” e stand del terzo settore

15/10/2024 Opere pubbliche: aggiornato il piano ad Alghero L’impostazione delineata dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dall’esecutivo, oltre a una nuova programmazione, prevede il reperimento di risorse finanziarie che consentano di individuare soluzioni per le società sportive cittadine

15/10/2024 Basket D, l’Alghero cade a Sestu Sconfitta nella prima giornata di campionato per i ragazzi di coach Brembilla. I giovani giallorossi cedono il passo all’Astro in una partita combattuta fino alla fine

15/10/2024 Maxi sequestro a Sarule: 4 tonnellate di marijuana In arresto un 37enne del luogo per detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana, avendo trovato all’interno di un’abitazione del centro storico del paese, 482 sacchi di marjuana ad elevato THC

14/10/2024 22 grifoni riassaporano la libertà nel Sud Sardegna È accaduto mercoledì 9 ottobre a Cea Romana, nel territorio comunale di Villasalto, nell’ambito del progetto LIFE Safe for Vultures

15/10/2024 Sassari, housing sociale in centro: domande C’è tempo fino al 2 novembre per presentare domanda di ammissione alla graduatoria per la concessione di sette alloggi di housing sociale nel centro storico di Sassari

15/10/2024 EasyJet cancella il volo da Cagliari: sassarese rimborsato Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Cagliari, che, pochi giorni fa, ha disposto il pagamento di 250 euro da parte di Easyjet nei confronti del passeggero

14/10/2024 A Sassari il primo prelievo a cuore fermo L´Aou avvia il progetto che la vede protagonista assieme ad altre poche regioni d’Italia. Grazie alla donazione multiorgani di un paziente, fegato e reni salveranno la vita ad altri in lista d’attesa. Prelevate anche le cornee

15/10/2024 Borgo diVino arriva a Tempio Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre Tempio Pausania (SS) ospiterà per la prima volta Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese. L’evento è stato presenta oggi nel corso di una conferenza stampa in Camera di Commercio a Sassari

14/10/2024 Polemos, a Nuoro l´evento di Gioventù Nazionale «Con Polemos abbiamo ribadito quanto sia centrale la formazione per i giovani della destra italiana e sarda: tramite la militanza, le iniziative di piazza, i volantinaggi, ma anche le sfide elettorali nelle scuole, nelle università e nei comuni. Proseguiamo la nostra battaglia più forti e radicati che mai: l´impegno di Gioventù Nazionale continua, anche ad Alghero»

14/10/2024 Amatori Rugby: esordio amaro per l´Alghero Serie A: Esordio amaro per l´Amatori Rugby Alghero contro il Calvisano. La prima partita del campionato finisce col punteggio di 36 a 7 per i padroni di casa

14/10/2024 Futsal Fc Alghero, stagione al via Le squadre, dalla serie B alle formazioni giovanili Under 19 e Under 17, hanno già iniziato le rispettive preparazioni atletiche, dimostrando grande impegno e determinazione

14/10/2024 Cagliari celebra gli 80 anni di Gigi Riva Il programma della Gigi Riva Football Week verrà svelato prossimamente con l´avvicinarsi dell´evento, sotto la guida del direttore creativo Giorgio Pitzianti, a coordinare e tessere le fila dell´organizzazione in ogni dettaglio

14/10/2024 Arrostita diffusa, esperimento riuscito a Sassari Soddisfatto il sindaco Mascia: La gente ha risposto all’invito, questa è la strada da seguire: viverla è l’unica possibilità di restituirle la centralità sociale, economica e culturale che ha smarrito nei decenni. Da qui può ripartire Sassari

14/10/2024 Germaine Acogny strega il palcoscenico del Verdi La “leonessa” della danza moderna africana ha proposto in prima europea uno spettacolo carico di suggestioni e significati profondi dedicato agli antenati. L’assessora Puggioni le ha conferito una targa della Città di Sassari

14/10/2024 Lotta, Serra eccellente agli italiani di Ostia Il 13 ottobre è una data da segnare in rosso per Lorenzo Serra, giovane atleta della Piroddu Extreme di Sassari, che ha partecipato ai Campionati Italiani U13 di lotta libera presso il Centro Olimpico di Ostia

14/10/2024 BìFoto, a Mogoro la fotografia internazionale A Mogoro la fotografia internazionale con uno sguardo su ambiente e società: Il 19 e 20 ottobre la XIV edizione del BìFoto Fest, Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna. Ecco i vincitori, le mostre e gli eventi in programma

14/10/2024 Protezione Civile: chiusa la settimana nazionale Quest’anno la Campagna si è svolta in coincidenza della Giornata internazionale per la riduzione dei rischi dei disastri naturali, voluta dall’Assemblea generale della Nazioni Unite nel 1989

14/10/2024 Latte Dolce, quinto pareggio stagionale Quinto pareggio stagionale in sei partite per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al termine di una partita combattuta e decisa all’ultimo secondo, recupera lo svantaggio di due reti e impatta 2-2 contro il Cynthialbalonga. I ragazzi di mister Setti nel prossimo fine settimana giocheranno in trasferta contro l’Atletico Uri, che oggi ha ottenuto la prima vittoria stagionale battendo 2-0 la Sarnese

14/10/2024 Polizia locale, super lavoro nel centro di Sassari Un presidio di legalità, capace di ascoltare, tutelare, proteggere e perfino dare informazioni su diversi temi. È la stazione mobile della Polizia locale che tutti i giorni si trova nel quartiere di San Donato

20/5/2024 Festha Manna, piovono calcinacci: tragedia sfiorata Crollo di calcinacci in via G.Bruno durante lo svolgimento della "Festha Manna", ferito un passante. Strada momentaneamente chiusa al traffico pedonale