Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSanità › Sabato raccolta sangue ad Alghero
S.A. 18:19
Sabato raccolta sangue ad Alghero
Sabato 11 ottobre appuntamento con l´Avis al Polisoccorso, in collaborazione con Polisoccorso Alghero, Roma Club Alghero ed il Centro Trasfusionale di Alghero, dalle ore 8 alle ore 12
Sabato raccolta sangue ad Alghero

ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero in collaborazione con Polisoccorso Alghero, Roma Club Alghero ed il Centro Trasfusionale di Alghero organizzano una raccolta di sangue sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede del Polisoccorso in via Liguria sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/10/2025
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
Si parte il 20 e 27 ottobre, con visite ginecologiche, pneumologiche, cardiologiche e senologiche, rivolte alle donne di età compresa tra i 30 e 50 anni, per poi proseguire il 18 e 25 novembre, con visite urologiche, pneumlogiche e cardiologiche, per uomini dai 30 ai 50 anni
17:20
Aou Sassari condannata a risarcire medici e dirigenti
La Corte di Appello di Cagliari, sezione Lavoro, ha condannato la AOU di Sassari sulla mancata corresponsione della retribuzione di risultato ai medici e dirigenti sanitari per gli anni dal 2014 al 2017
9:00
Novità in Pronto Soccorso: lavori entro ottobre
L’intervento prevede opere edili ed impiantistiche finalizzate all’adeguamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero al fine di creare percorsi di accesso, di attesa e di trattamento separati tra pazienti “ordinari” e “infettivi”
9/10/2025
EstateDaDonatore: boom di chiamate
Ampia partecipazione sia al Centro trasfusionale Aou sia nelle sedi Avis. Ha chiuso la campagna la numerosa adesione da parte degli iscritti all´Ordine degli architetti e ingegneri
8/10/2025
Depressione, in Sardegna triplicano i pazienti
Nell’isola sono circa 145mila i sardi coinvolti da questo disturbo, il 10,1% degli adulti e il 12,3% degli anziani
8/10/2025
Ad Alghero una live surgery per la formazione ortopedica
Affrontati in sala due interventi complessi di protesi di ginocchio. L´ospedale della città catalana si conferma punto di riferimento per la specialistica
8/10Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
8/10Open day sulla Salute Mentale
2/10«Urgente rinnovo sistemi per cura tumori a Sassari»
2/10Aou: «Nessuno smantellamento del Marino»
2/10«Marino svuotato, Aula prenda posizione»
1/10«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»
1/10Medici generali: firmato nuovo Accordo
1/10Adolescenza e disagi: corso a Sassari
26/9Alghero sostiene il progetto Parkinson
26/9Ambulatorio di Comunità: nuovi orari ad Alghero
« indietro archivio sanità »
10 ottobre
Un uomo trovato morto in una barca al Porto
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)