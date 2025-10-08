|
S.A.
18:19
Sabato raccolta sangue ad Alghero
Sabato 11 ottobre appuntamento con l´Avis al Polisoccorso, in collaborazione con Polisoccorso Alghero, Roma Club Alghero ed il Centro Trasfusionale di Alghero, dalle ore 8 alle ore 12
ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero in collaborazione con Polisoccorso Alghero, Roma Club Alghero ed il Centro Trasfusionale di Alghero organizzano una raccolta di sangue sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede del Polisoccorso in via Liguria sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue.