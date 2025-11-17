S.A. 15:13 Vaccinazione antinfluenzale agli open day e Ascot La Asl, vista la risposta positiva della popolazione, risponde con altre date: si raddoppia ad Alghero e Sassari nella giornata di sabato 22 novembre



SASSARI – 700 persone vaccinate e oltre 1000 vaccini somministrati: sono questi i numeri degli Open Day organizzati dalla Asl di Sassari tra Alghero, Ozieri e Sassari. Ai quali la Asl, vista la risposta positiva della popolazione, risponde con altre date: si raddoppia ad Alghero e Sassari nella giornata di sabato 22 novembre. Ma non solo. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Distretto di Sassari, organizza degli open day anche a Valledoria e Nulvi, e delle giornate dedicate alla vaccinazione antinfluenzale per la popolazione sprovvista di Medico negli ambulatori Ascot, nei comuni di Porto Torres, Florinas, Erula e Laerru. Durante gli open day, la popolazione, in maniera gratuita e senza prenotazione, potrà richiedere la somministrazione dei vaccini: è necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore.



La Asl di Sassari ha organizzato gli Open Day vaccinali per offrire alla popolazione la possibilità di vaccinarsi per proteggersi dall’influenzale, dal covid, e, a seconda dalle indicazioni stabilite dagli operatori sanitari, anche del pneumococco e del vaccino contro l’herpes zooster.

A secondo dal paziente alcuni vaccini possono essere somministrati in contemporanea, per gli altri sarà invece data la possibilità di programmarli: sarà il personale in servizio, caso per caso, a consigliare la miglior strategia di somministrazione. Si ricorda che la vaccinazione anticovid19 e quella influenzale sono offerte, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, e sono raccomandate per le persone over 60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza.

Il vaccino antipneumococco è invece consigliato per gli over 65 e per i soggetti fragili, mentre l’Herpes zooster per i soggetti fragili over 18.



Open day

Alghero

Sabato 22 novembre 2025, dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Servizio di Igiene e sanità pubblica, in via Paoli n. 32



Sassari

Sabato 22 novembre 2025, dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Palazzina G, complesso sanitario di Rizzeddu, in via Rizzeddu n. 21



Nulvi

martedì 25 novembre 2025, dalle ore 09.00 alle 13.30

Ambulatorio, via Sassari, 13



Valledoria

lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 09.00 alle 14.00

Ambulatorio, via Caprera, 40



I numeri dell’Open Day

Open day Alghero 8 novembre

270 utenti vaccinati e 385 vaccini somministrati

Open day Sassari 15 novembre

337 utenti vaccinati e 533 vaccini somministrati

Open day Ozieri 15 novembre

92 utenti vaccinati e 149 vaccini somministrati.



Ascot

Per venire incontro alla popolazione il Distretto di Sassari ha organizzato delle giornate di vaccinazione dedicate alla popolazione sprovvista di medico anche negli ambulatori degli Ascot (il servizio ordinario dell’Ascot verrà garantito e in orario aggiuntivo si procederà alla vaccinazione della popolazione):

Giornate dedicata alla vaccinazione antinfluenzale (solo per cittadini sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta)



Porto Torres, Ascot, località Andriolu

lunedì 24 novembre, dalle ore 09.00 alle 11.00

giovedì 27 novembre, dalle ore 09.00 alle 13:00

lunedì 1 dicembre, dalle ore 09.00 alle 11.00

giovedì 4 dicembre, dalle ore 09.00 alle 13.00



Florinas, Ascot, via Grazia Deledda, n. 1

mercoledì 26 novembre, dalle ore 13.00 alle 14.00

mercoledì 3 dicembre, dalle ore 13.00 alle 14.00



Erula, Ascot, via Carducci

mercoledì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 17.00

mercoledì 3 dicembre, dalle ore 16.00 alle 17.00



Laerru, Ascot, via Grazia Deledda

martedì 2 dicembre, dalle ore 17.30 alle 18.30