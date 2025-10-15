Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniScuolaLa Todde blocchi tutti i dimensionamenti scolastici
Alberto Bamonti 11:24
L'opinione di Alberto Bamonti
La Todde blocchi tutti i dimensionamenti scolastici
<i>La Todde blocchi tutti i dimensionamenti scolastici</i>

La Presidente Todde si ribelli e scelga in base al principio di Insularità inserito in costituzione, di non dimensionare più nessun istituto sardo, e si avvi a ripristinare le autonomie scolastiche soppresse, sfidando Roma. La Sardegna non può più subire decisioni centraliste basate su logiche numeriche che ignorano la realtà dei nostri territori. La Presidente blocchi tutti i dimensionamenti e ripristini le autonomie scolastiche soppresse, anche a costo di uno scontro diretto con il Governo centrale.

La riduzione delle autonomie da 232 a 223 colpisce soprattutto le aree interne e montane, dove la scuola rappresenta spesso l’unico presidio pubblico rimasto. Ogni autonomia chiusa, è un pezzo di comunità che si spegne, un arretramento civile ed educativo che la Sardegna non può permettersi, proprio anche per la battaglia fatta sul principio di insularità in costituzione.

È necessario un cambio di rotta strutturale fondato su tre pilastri: Ripristino immediato delle autonomie scolastiche nei territori fragili e a bassa densità, con particolare attenzione all’infanzia e alla primaria; Adozione di criteri territoriali propri, capaci di considerare l’insularità, lo spopolamento, le distanze reali e la dispersione scolastica; Pianificazione triennale stabile, che superi la logica delle misure emergenziali annuali e preveda una valutazione d’impatto socio-educativo per ogni accorpamento o soppressione.

Difendere la scuola di prossimità significa difendere la coesione delle comunità, il diritto allo studio delle nostte ragazze e dei nostri ragazzi, la continuità lavorativa del personale e la vitalità dei paesi e delle città sarde. Questa non è una battaglia contro qualcuno, ma una battaglia per la dignità della Sardegna e per il suo futuro.

*consigliere comunale Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:07
Mensa, nuovo appalto ad Alghero
L’Amministrazione Comunale di Alghero compie un passo importante verso il nuovo servizio di ristorazione scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie
16/10/2025
Scuola: 2,7 milioni per gli Its in Sardegna
Le risorse serviranno per coprire le spese di investimento su sedi e laboratori, spese correnti per le varie attività organizzate dagli ITS, per le borse di studio e i tirocini obbligatori per il 2025 e ancora per sostenere i costi delle attività istituzionali della Fondazione. Saranno inoltre coperte le spese delle borse di studio e dei tirocini obbligatori anche per l’annualità 2026
15/10/2025
Dirigenti scolastici ungheresi in tour ad Alghero e Sassari
Durante il soggiorno, i dirigenti hanno potuto conoscere da vicino il sistema scolastico italiano. Il programma ha incluso anche visite a eccellenze del territorio nei settori agricolo e agroalimentare
10/10Regione finanzia con 600mila euro gli Its
1/10Documento ProPal di 77 docenti al Marconi
25/9Sennori investe sulla Scuola a indirizzo musicale
23/9Nonno vigile, domande ad Alghero
31/7Insegnanti sostegno: 400mila euro per la formazione
10/7Edilizia scolastica: 187 milioni per gli istituti sardi
18/6Maturità al via per oltre 12mila studenti sardi
13/6Badminton: Roth di Alghero vince il campionato regionale
13/6Intercultura: borse di studio a sei algheresi
8/6«Mensa, polemiche sul nulla ad Alghero»
« indietro archivio scuola »
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
18 ottobre
«Selva intollerante nonostante l´esperienza»
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)