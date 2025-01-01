S.A. 15:37

Viaggi ad Auschwitz per 10 studenti algheresi

ALGHERO - “Promemoria Auschwitz Sardegna 2026” è il progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda. L’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto, con la delibera di giunta approvata nei giorni scorsi su proposta dell’Assessora alla Cultura Raffaella Sanna, patrocina e sostiene l’iniziativa proposta dalla dall’Associazione ARCI Sardegna in cooperazione con l’Associazione Deina, con l’obiettivo generale educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza.



La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà nei giorni 18-23 febbraio 2026. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata. «Riteniamo l’iniziativa di particolare interesse e in aderenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione in termini di sviluppo sociale e potenziamento dei valori morali e della coscienza della società – spiega Raffaella Sanna - in un percorso educativo che affianca i ragazzi con incontri formativi che precedono e seguono il viaggio nel passato affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente»”. Il Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura, finanzia il progetto per dieci giovani residenti nel Comune di Alghero di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 7 dicembre.