Cor 13:02 «Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo» Così Michele Pais all´indomani dell´annuncio sul volo interno tra gli scali di Elmas e Riviera del Corallo. «Se la Regione non dovesse intervenire per regolamentare frequenze e tariffe, il rischio flop del collegamento interno sarebbe altissimo»



ALGHERO - «Un passo avanti frutto del lavoro avviato dal centrodestra, con la Lega protagonista, diventato realtà grazie al prezioso lavoro di supporto del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Il ripristino dei collegamenti interni tra gli aeroporti sardi è un "esperimento" che può costituire un elemento anche di interconnessione tra gli stessi aeroporti sardi ma che se non governato bene dalla Regione, con frequenze e tariffe, rischia di deludere pesantemente le aspettative. Di certo, il bando per come è stato strutturato dalla Giunta regionale penalizza lo scalo di Alghero che rischia di scivolare verso la marginalizzazione e per cui occorrono misure specifiche, come l'abolizione per tutto l'anno dell'addizionale comunale di sbarco». Parole dell'ex presidente del Consiglio regionale Sarde e consigliere comunale ad Alghero, Michele Pais, all'indomani delle nuove rotte ammesse a contributo dalla Regione [ LEGGI ].