S.A. 9:53 Sant´Agostino disegna il suo futuro: incontro con i cittadini Lunedì 13 aprile, presso la Sala Conferenze della Parrocchia Santissimo Nome di Gesù, i residenti incontrano l’Amministrazione Comunale per discutere i lotti di intervento che cambieranno il volto del nucleo storico delle case di edilizia popolare



ALGHERO – Il Comitato Area Sant’Agostino invita i residenti a partecipare a un importante momento di confronto pubblico dedicato al futuro del quartiere. L'incontro, previsto per lunedì 13 aprile alle ore 17, vedrà la partecipazione del Sindaco, degli Assessori competenti e dei tecnici incaricati, per illustrare i progetti di riqualificazione che interesseranno il cuore storico e popolare del quartiere. L'attenzione sarà rivolta in primis al primo lotto, ovvero l’area di Largo Nunzio Costantino. Si tratta di un intervento ormai prossimo all’apertura del cantiere. Durante l’incontro verrà proiettato il progetto definitivo, spiegato il programma dei lavori e illustrato come si trasformerà questo spazio urbano cruciale per la vita sociale del quartiere.



La vera sfida riguarda però gli altri lotti di intervento, che comprendono la restante parte di Largo Nunzio Costantino, Largo Guillot, Largo Ballero e Largo Era. Per queste aree, l’Amministrazione Comunale con la collaborazione del Comitato Area, intende avviare un percorso di confronto con i residenti del quartiere, per ragionare insieme sulla vivibilità e sulla qualità degli spazi e raccogliere bisogni e desideri sul futuro di quest’area, utili ad uno sviluppo definitivo del progetto, capace di interpretare le aspettative di chi ogni giorno vive il quartiere. «È un’opportunità irripetibile per il nostro quartiere - dichiara Luca Pais, segretario del Comitato Area Sant’Agostino -. Vogliamo che le opere rispondano alle reali esigenze di chi abita questi spazi. Per questo facciamo appello a tutti i residenti: partecipate numerosi, perché il futuro di Sant'Agostino passa anche dalle vostre proposte».