S.A. 14:53 Opere pubbliche: 100 milioni di investimenti a Nuoro Sono le risorse stanziate complessivamente dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici guidato da Antonio Piu, che stamane ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei principali interventi promossi in città



NUORO - Oltre 100 milioni di euro in opere pubbliche nella città di Nuoro, sono le risorse stanziate complessivamente dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici guidato da Antonio Piu, che stamane ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei principali interventi promossi in città. Nel corso della conferenza stampa l’assessore Piu ha presentato i cantieri di RinnovArea, il piano di riqualificazione degli edifici di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), che sono stati avviati oggi in via Beethoven. «Il piano di riqualificazione degli edifici ERP arriva anche a Nuoro e parte oggi con i primi lavori che interessano 44 alloggi - spiega l’assessore Piu - ma l’impegno dell’Assessorato sulle opere pubbliche della città è complessivo e riguarda anche viabilità, infrastrutture e edifici».



Alla città di Nuoro, che conta 884 alloggi di proprietà di AREA son stati assegnati dal programma RinnovArea oltre 13 milioni per interventi che interessano 512 alloggi. Poco meno di 2 milioni per due interventi già appaltati, che interessano un totale di 44 alloggi. Nel dettaglio: in Via Beethoven (civici 1-3-5-7), per un importo complessivo di circa 1,3 milioni per 36 alloggi, con l’avvio dei lavori nella mattinata di oggi. Gli altri 600 mila euro per gli interventi su 8 alloggi negli edifici di via Le Corbusier 14, i cui lavori partiranno a giugno. Nel Piano anche 1,2 milioni per un intervento in fase di progettazione, che interessa 16 alloggi, in Via Tempio 1 e via Olbia 43. Gli interventi comuni includono la manutenzione straordinaria di facciate e coperture, il ripristino di balconi, l'impermeabilizzazione e la riqualificazione energetica tramite sistemi a cappotto e sostituzione di infissi. I restanti 9,9 milioni sono destinati a 452 alloggi per i quali gli interventi sono in fase di programmazione. Complessivamente, per l’unità territoriale di Nuoro, che conta circa 3510 alloggi, lo stanziamento è di 39,2 milioni.



Il comune di Nuoro ha partecipato ai bandi per la programmazione pluriennale dei lavori pubblici destinati agli enti. Delle istanze presentate, sono state ammesse 14 opere, di cui una già finanziata, mentre le altre potranno essere finanziate coi futuri scorrimenti di graduatoria. “Ho voluto fare una programmazione per ribaltare la logica dei finanziamenti, che prima d’ora veniva attuata per singoli interventi, dando invece risposta alle esigenze di tutti i territori della Sardegna, anche i più piccoli – evidenzia Piu. Con questi bandi i comuni hanno potuto presentare le istanze su opere che hanno ricevuto, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, un punteggio matematico assegnato da un sistema informatizzato”. Per il bando “Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale” è stata finanziata la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di varie strade cittadine per un importo di 700 mila euro. Con i bandi precedenti, attraverso la L.R.12/2025 è stato finanziato lo scorrimento della graduatoria del bando 2023 ed per il progetto “Interventi sulla viabilità Cittadina per il miglioramento della sicurezza stradale”, il comune di Nuoro ha ricevuto 500 mila euro. Con la L.R. 18/2024 sono stati stanziati fondi per lo scorrimento graduatoria del bando 2022 finalizzato alla Riqualificazione dei centri urbani, il comune di Nuoro ha così ottenuto le risorse per il progetto “Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della piscina comunale di via Lombardia - Stralcio funzionale”, pari a 500 mila euro.



Ci sono, inoltre, altri 26 milioni di euro sulla viabilità locale di Nuoro che comprendono il ripristino della galleria Mughina, per cui sono stati stanziati ulteriori 10 milioni nel 2025: “quest’opera è fondamentale e da quando mi sono insediato sto spendendo ogni energia possibile, insieme ai tecnici dell’Assessorato, per portare a termine quest’opera tanto attesa, che vogliamo chiudere entro il 2028”. I restanti 16 milioni sono stati assegnati: 12 milioni al riordino degli accessi alla città - Riordino degli accessi alla città - nuovo collegamento alla SS 131 DCN della ZI Prato Sardo; 3 milioni alla sistemazione della strada comunale Nuoro – Lollove e 1 milione per vari interventi sulla viabilità cittadina per il miglioramento della sicurezza stradale. Altri interventi su opere pubbliche verranno dal comune Nuoro realizzati grazie ai fondi dell’Assessorato come i lavori di manutenzione nell’Anfiteatro comunale (500 mila euro); progettazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (20 mila) e progettazione di un intervento di restauro della facciata Santuario di Nostra Signora delle Grazie (20 mila).