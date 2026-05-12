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S.A. 21:33
Via ai lavori per il centro intermodale a Sassari
Le due opere valgono rispettivamente 1 milione e 695 mila euro e 1 milione e 24 mila euro. Nel primo caso i lavori dovrebbero iniziare entro maggio, mentre la conclusione è prevista per settembre. Nel secondo caso si partirà in giugno per finire in novembre
Via ai lavori per il centro intermodale a Sassari

SASSARI - Trasformare l’attuale capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa nel principale polo intermodale per i flussi della mobilità sostenibile e ricucire Sassari 2 con Baddimanna. Sono gli obiettivi dei due interventi che il Comune di Sassari si appresta a eseguire nell’ambito del Piano di riqualificazione urbana dei quartieri periferici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna. Finanziate dal programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, le due opere valgono rispettivamente 1 milione e 695 mila euro e 1 milione e 24 mila euro. Nel primo caso i lavori dovrebbero iniziare entro maggio, mentre la conclusione è prevista per settembre. Nel secondo caso si partirà in giugno per finire in novembre.

L’intervento tra via Donizetti, via Leoncavallo e via Cilea, aggiudicato alla AT&T Srl Costruzioni Generali sotto la direzione lavori della Siproj Srl, punta a favorire l’interscambio tra le auto private, le biciclette e i mezzi pubblici. «Vogliamo incentivare l’uso della metropolitana di superficie e gli spostamenti a piedi o in bicicletta, riducendo così i problemi di traffico e di sosta delle auto e migliorando la qualità delle condizioni di vita e di benessere del quartiere», afferma l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu. L’area di parcheggio in via Paganini sarà risistemata e sarà integrata con un’area per la sosta delle biciclette. In via Donizetti, oltre alla sistemazione dell’asfalto, è prevista la realizzazione delle piste ciclabili in continuità con quelle realizzate di recente. Saranno riqualificati anche i percorsi pedonali, anche allo scopo di ridurre la velocità delle auto.

Completerà l’intervento il rifacimento del campo sportivo esistente, attualmente in stato di abbandono. Al suo posto sarà realizzato un campo polivalente per il basket, il calcio a cinque e la pallavolo. È previsto anche un edificio dotato di impianti fotovoltaici e solare termico in copertura. Sarà destinato a spogliatoi, uffici, punto di ristoro e servizi igienici pubblici. Infine, saranno sistemati gli accessi e il verde pubblico. Il secondo intervento previsto interesserà l’area tra via Baldedda, via Ruffilli, via Monte Furru e via Piredda, a Baddimanna. Come spiega ancora Rizzu, «avrà lo scopo di ricucire Sassari 2 e Baddimanna attraverso la riqualificazione della viabilità esistente, l’integrazione con percorsi ciclabili e pedonali, la modifica dei parcheggi e dell’area mercatale e la sistemazione del verde».
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