Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresPoliticaOpere › RinnovArea, al via i cantieri a Porto Torres
S.A. 19:47
RinnovArea, al via i cantieri a Porto Torres
Gli interventi dei cantieri avviati oggi, per un valore di circa 1 milione di euro, interessano gli edifici in via Piemonte e via Veneto
RinnovArea, al via i cantieri a Porto Torres

PORTO TORRES - L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha inaugurato stamane a Porto Torres i primi cantieri avviati in città all’interno del programma straordinario RinnovArea per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Area. Gli interventi avviati oggi riguardano Via Piemonte (civici 5-7) e via Veneto (civico 1). «Il piano regionale prevede la manutenzione straordinaria degli alloggi che nel tempo hanno accumulato criticità non più rinviabili, come nel caso degli edifici a Porto Torres - spiega l’assessore Piu - al di là delle risorse ingenti, 300 milioni di euro, quello che è importante sottolineare è che abbiamo cambiato l’approccio al tema. Parlare di case popolari significa prima di tutto parlare di persone e di città, con l’obiettivo di creare le condizioni per migliorare la vita quotidiana dei nuclei familiari particolarmente vulnerabili».

Gli interventi dei cantieri avviati oggi, per un valore di circa 1 milione di euro, interessano gli edifici in via Piemonte e via Veneto, sui quali sono previste, tra le altre, opere di risanamento della facciata con sostituzione dei mattoni danneggiati; interventi sull’ impianto idrico fognario; sostituzione delle finestre e del portone d’ingresso del vano scale, sostituzione di alcuni infissi; rifacimento della impermeabilizzazione della copertura e rifacimento dei balconi. L’Accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area.

La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale. La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali è stata definita sulla base di un criterio oggettivo, che è quello del numero degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica), e dopo lo stanziamento ulteriore dei fondi FSC, la ripartizione è aggiornata per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi, a oltre 111 milioni di euro che comprendono anche il progetto di Sant’Elia, per Sassari, con circa 6.550 alloggi, a 73 milioni, per Carbonia-Iglesias con circa 4.320 alloggi, a 48 milioni, a Nuoro con circa 3.510 alloggi, a 39 milioni e per Oristano, che conta circa 2.500 alloggi, a 28 milioni euro.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/5/2026
Via ai lavori per il centro intermodale a Sassari
Le due opere valgono rispettivamente 1 milione e 695 mila euro e 1 milione e 24 mila euro. Nel primo caso i lavori dovrebbero iniziare entro maggio, mentre la conclusione è prevista per settembre. Nel secondo caso si partirà in giugno per finire in novembre
14/5/2026
Opere pubbliche: 100 milioni di investimenti a Nuoro
Sono le risorse stanziate complessivamente dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici guidato da Antonio Piu, che stamane ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei principali interventi promossi in città
12/5«Lavori, comparsate e lamentele»
12/5«C´è chi rivendica e chi realizza»
12/5«Palestra geodetica, ancora ritardi»
8/5Strade colabrodo: appalto per 20 nuovi asfalti
6/5Il manto erboso del Vanni Sanna sarà rifatto
6/5Impianto posidonia, il risultato di un territorio
5/5«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente
5/5Posidonia, scarichi a San Marco
4/5Cumuli di alghe: polemiche e accuse
30/4Caserma carabinieri a Bosa: aggiudicati i lavori
« indietro archivio opere »
15 maggio
Violenza sessuale: uomo ai domiciliari ad Alghero
15 maggio
L´addio amaro di Mariani: risultati e accuse
15 maggio
Ad Alghero si cambia: Rifiuti a Tossilo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)