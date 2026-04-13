S.A. 10:10 Mostra collettiva nella Torre di Sulis La manifestazione, in programma dal 16 al 22 aprile, si svolgerà presso la Torre Sulis, dove sarà allestita una mostra collettiva di artisti locali e saranno ospitati incontri culturali su tematiche di attualità



ALGHERO - Ad Alghero si terrà la Settimana di cultura per lo sviluppo & l'ambiente. La manifestazione, in programma dal 16 al 22 aprile, si svolgerà presso la Torre Sulis, dove sarà allestita una mostra collettiva di artisti locali e saranno ospitati incontri culturali su tematiche di attualità. Il primo incontro sarà con Mario Nieddu, giovedi 16 aprile alle ore 18:30, il quale terrà una conferenza sul tema:"L'Opera d'Arte come Esperinza del Sapere nei Secoli".



Nella mostra collettiva esporranno Antonio Alloro, Gianni Mattu, Maria Filomena Mura, Mario Nieddu, Salvatore Puggioni, Natalina Sequenza, Sergio Serratrice, Bruno Vento Tilloca, Nina Trudu. La Settimana di Cultura si svolge in concomitanza con la Giornata Nazionale per l'Università Cattolica che si celebra domenica 19 aprile.



I lavori saranno coordinati da Tonino BaLdino del Centro di Studi & Politica "Giuseppe Toniolo". L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero ed è organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Università Cattolica, con Omnium Cultural de l'Alguer, con la Consulta Giovanile di Alghero e con l'Associazione nazionale "Argomenti2000" a cui aderisce il Centro Studi "Toniolo" di Alghero.