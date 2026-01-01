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Cor 12:06
Roberta Mela: Tra carne e polpa
Giovedì sera, la galleria Cult di Alghero ha ospitato l´inaugurazione di "Roberta Mela. Tra carne e polpa: IO mela" seconda mostra personale della poliedrica artista algherese. Novità rispetto alla sua prima esperienza, stavolta si tratta di un´esposizione tutta fotografica
Roberta Mela: Tra carne e polpa

ALGHERO - «E' il riassunto del mio percorso fotografico degli ultimi anni», spiega l'artista, che propone un progetto che mescola sapientemente fototerapia e fotografia intimista, «Sono tutti autoritratti che vedono come soggetto sia me sia la mela, negli anni diventata metafora della mia vita». I visitatori potranno visionare ventiquattro immagini (ventuno singole e tre collage di ulteriori scatti), che li trasporteranno nel "Microcosmo-Mela".

«L’artista lavora in una zona di confine tra autoritratto performativo-biografico e una composizione still life, in cui la messa in scena è essenziale e pochissimi gli elementi che occupano lo spazio: sottrae il superfluo e concentra il senso. La sua fotografia abita una distanza etica precisa: non chiede empatia facile, non indulge nel trauma, ma testimonia», aveva dichiarato Elisa Medda, curatrice della mostra "In Arte Donna 2025" a Selargius, dove Roberta Mela aveva esposto alcune delle sue opere.

L'esposizione, che nel fine settimana pasquale ha riscontato un buon successo di pubblico, sarà visitabile negli spazi della galleria Cult, sui Bastioni Marco Polo 39, da domenica 12 a mercoledì 22 aprile, dalle ore 15 alle 18 ma, su prenotazione, la galleria può aprire anche in orari differenti.
La mostra è curata da Valentina Piredda-Sardinia con gli allestimenti di Thiébaut Rapp, mentre la presentazione del progetto fotografico è stata affidata ad Aaron Gonzalez.
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