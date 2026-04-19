Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaArte › Il bestiario di Tosino Anfossi in mostra a Sa Mandra
Cor 18:55
Il bestiario di Tosino Anfossi in mostra a Sa Mandra
Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18.30, negli spazi espositivi dell´Agriturismo Sa Mandra di Alghero, Nàrami inaugura Fattoria Didattica, una mostra dedicata al bestiario di Tosino Anfossi, curata da Stefano Resmini
Il bestiario di Tosino Anfossi in mostra a Sa Mandra

ALGHERO - All'inaugurazione sarà presente Peppino Anfossi, pronipote dell'artista, artista e musicista egli stesso. Sarà il curatore a guidare il pubblico attraverso le opere, offrendo una lettura critica di una figura troppo a lungo rimasta nell'ombra. La mostra resterà visitabile fino al 7 giugno 2026.

Tosino Anfossi nasce nel 1892 a Sassari. Negli anni Venti fonda con Eugenio Tavolara Atte, una casa d'arte dedita alle arti applicate: giocattoli in legno, oggetti in cuoio, ricami, cuscini, grafiche — lavori che riscuotono ampi riconoscimenti. Nel 1930 i due artisti si separano e proseguono percorsi distinti. Anfossi muore nel 1934, a soli 42 anni, stroncato da una malattia contratta durante i quattro anni trascorsi al fronte. Il suo talento rischiava di cadere nell'oblio. Grazie alla tenacia di Video Anfossi, pronipote e artista recentemente scomparso, nel 2021 una prima mostra al Murtas di Samugheo ha permesso di celebrarne la memoria. Oggi è la famiglia Anfossi a custodirne il lascito.

Le opere esposte sono quasi tutte degli anni Venti del Novecento e provengono dalla collezione della famiglia Anfossi e da prestigiose collezioni private. Il pubblico potrà ammirare asinelli, cani, cinghialetti, volpi, una tigre, un leone; bambole e fantocci vestiti in panno e orbace dai colori accesi e naturali; piccoli arazzi, patchwork ricamati e magistralmente assemblati. Non mancano i disegni preparatori a matita — bozze essenziali che materializzano forme poi tradotte in giocattoli di legno di sorprendente modernità.

I personaggi — regine senza corona, pastori, contadini, venditori ambulanti, bambini sognanti — indossano l'abito tradizionale e hanno visi duri e definiti, con accenti cubisti e richiami all'espressionismo europeo e alle maschere lignee africane. Ma sono soprattutto gli animali a stupire per la loro incontrovertibile contemporaneità: usciti dalla mano di un artista che cento anni fa ha saputo anticipare il futuro, Anfossi si rivela oggi un vero designer ante litteram.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/4/2026
Paysan, nuova opera nel Parco delle Arti
Nelle campagne di Alghero prende forma il “Parco delle Arti” del Bioagriturismo Nure: La nuova installazione, due grandi mani in ferro colme di paglia che stringono un asse verticale di legno, si impone nel paesaggio come una metafora essenziale del lavoro manuale e della cultura contadina
15/4Al Padiglione Tavolara 75 opere in mostra
15/4Mostra collettiva nella Torre di Sulis
13/4Ignazio Chessa torna a New York
10/4Roberta Mela: Tra carne e polpa
1/4Restaurato il Cristo di Santa Croce a Bosa
29/3A Palazzo Ducale i “Cronotipi” di Domenico Dore
17/3Arte, Massimo Caria torna a Sassari
18/3Anteprima per l´Ittiri Folk Festa
16/3Tutti i vincitori del Premio Start
13/3Allievo del Conservatorio selezionato per Amburgo
« indietro archivio arte »
21 aprile
«Buon vento Giovanna, finalmente libera»
21 aprile
«Opere, assessore commissariato»
21 aprile
Giornata Mondiale della Terra a Fertilia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)