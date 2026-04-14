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S.A. 18:44
Rinnovare Torre Sulis e Bastioni: Camminamento e led sul mare
Iniziativa Alghero presenta un intervento di valorizzazione del tratto dei bastioni che si estende dalla scalinata della Torre di Sulis fino a quella del Lungomare Dante: camminamento, illuminazione e difesa costiera
Rinnovare Torre Sulis e Bastioni: Camminamento e led sul mare

ALGHERO - Iniziativa Alghero, fedele alla sua funzione di laboratorio di idee, presenta un progetto di valorizzazione del tratto dei bastioni che si estende dalla scalinata della Torre di Sulis fino a quella del Lungomare Dante. Si tratta di un’area già oggi molto frequentata da cittadini e turisti, che utilizzano il basamento in cemento esistente come spazio di passaggio e sosta, ma che presenta ampi margini di miglioramento sotto il profilo estetico, funzionale e ambientale. "Restituire il mare alla città e valorizzare il fronte dei bastioni” è la visione alla base della proposta di riqualificazione del tratto costiero di Alghero, attualmente occupato da uno zoccolo in cemento adibito a passaggio tecnico.

L’intervento prevede la realizzazione di un camminamento pedonale continuo ai piedi delle mura, mediante la sostituzione della pavimentazione esistente con pietra locale, in armonia con il contesto storico della città fortificata. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area, garantendo integrazione paesaggistica e accessibilità. Il progetto include inoltre un sistema di illuminazione LED radente, pensato per valorizzare le antiche mura e aumentare la sicurezza nelle ore serali, oltre a soluzioni di difesa costiera attraverso barriere sommerse, finalizzate alla protezione della base delle fortificazioni dall’azione del mare.

«L’intervento si configura come un’azione concreta di riqualificazione del fronte mare, capace di coniugare tutela del patrimonio storico, sicurezza e nuova fruizione pubblica degli spazi urbani.
Oggi quel tratto rappresenta un’area sottoutilizzata che potrebbe trasformarsi in una suggestiva passeggiata, capace di offrire una prospettiva unica sulle fortificazioni, a diretto contatto con il mare.
La proposta intende offrire una visione concreta di valorizzazione del fronte mare, stimolando una riflessione condivisa sul futuro di questo spazio urbano» conclude il presidente di Iniziativa Alghero Francesco Sasso.

Nella foto: il rendering notturno
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