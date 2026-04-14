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S.A. 16:35
Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse
Pubblicata sul sito dell’ASPAL la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione del catalogo formativo per l’erogazione di voucher destinati al conseguimento del Cabin Crew Attestation. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 15 maggio 2026
Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse

CAGLIARI - È stata pubblicata sul sito dell’ASPAL la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione del catalogo formativo per l’erogazione di voucher destinati al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA). «Con questa manifestazione di interesse diamo una risposta concreta ai giovani sardi che cercano lavoro, aprendo opportunità reali in un settore in forte crescita. Stiamo cambiando in modo netto il catalogo dell’offerta formativa regionale, per allinearlo finalmente alle esigenze vere del mercato del lavoro». Così l’assessora del Lavoro, Desirè Manca, illustrando l’avviso per il quale sono stati stanziati un milione di euro.

«Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda – osserva l’assessora - e non possiamo permetterci di restare fermi. Servono scelte chiare e politiche coraggiose. Il trasporto aereo è uno dei settori con le maggiori prospettive di sviluppo: entro il 2030 il numero di passeggeri è destinato a raddoppiare, ma già oggi manca personale qualificato, in particolare assistenti di volo. È su queste opportunità che dobbiamo investire per creare occupazione». «Per questo abbiamo promosso una nuova misura che prevede l’erogazione di voucher formativi finalizzati al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA), certificazione obbligatoria per l’esercizio della professione di assistente di volo all’interno dell’Unione Europea», conclude l’assessora Manca.

Possono presentare manifestazione di interesse le organizzazioni di formazione per l’equipaggio di cabina (CCTO), ovvero altri soggetti approvati dall’autorità competente ai sensi della normativa ENAC/EASA, che dispongono di una sede operativa attiva sul territorio nazionale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 15 maggio 2026.
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