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Cor 14:50
Sassari in festa per il nuovo Arcivescovo
La Diocesi di Sassari in festa per l’ingresso del nuovo Arcivescovo: Mons. Francesco Antonio Soddu ha preso possesso della Cattedra di San Nicola
Sassari in festa per il nuovo Arcivescovo

SASSARI - Si è conclusa tra il calore e la partecipazione dei fedeli la giornata che ha segnato l’inizio del ministero episcopale di S.E. Mons. Francesco Antonio Soddu alla guida dell’Arcidiocesi di Sassari. Una giornata scandita da momenti di profonda spiritualità e da un forte abbraccio collettivo. Il cammino del nuovo Pastore è iniziato nel primo pomeriggio a Porto Torres. Alle ore 15.30, l’Arcivescovo si è recato nella Basilica dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, dove si è raccolto in una silenziosa e intensa preghiera presso la tomba dei Martiri Turritani, rendendo omaggio alle radici cristiane del territorio e affidando il suo mandato alla protezione dei Protomartiri.

La tappa successiva ha testimoniato la volontà di Mons. Soddu di essere, fin da subito, vicino alle realtà della sofferenza. Giunto a Sassari alle 16.30, l’Arcivescovo ha fatto visita all’Ospedale Civile “Santissima Annunziata”. Mons. Soddu è stato accolto dai cappellani dell’ospedale don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti, insieme alla direzione strategica dell’Aou di Sassari: Serafinangelo Ponti, direttore generale, Luciana Mameli, direttrice sanitaria e Alberto Mura, direttore amministrativo. L’arcivescovo ha impartito la sua prima benedizione alla comunità ospedaliera, rivolgendo un saluto ai pazienti e al personale sanitario.

Il momento culminante della giornata si è tenuto alle ore 18 nella Cattedrale di San Nicola. Durante la solenne Concelebrazione eucaristica, si è svolto il rito della Presa di possesso canonico della Diocesi. Oltre cinquecento le presenze all’interno del duomo. Hanno preso parte alla celebrazione gli arcivescovi e vescovi della Sardegna, i vescovi emeriti - compreso il cardinale Miglio - il Capitolo Turritano, i componenti del collegio dei consultori, tutti i sacerdoti diocesani, i religiosi operanti in diocesi, una rappresentanza di quattordici sacerdoti da Terni, altri sacerdoti provenienti dalle diocesi della Sardegna. La liturgia è stata animata dal coro Cappella Musicale “Madonna del Bosco”, diretto dal maestro don Pierpaolo Canu.
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