S.A. 19:58 Uri, i Fedales onorano la tradizione Due appuntamenti musicali accompagnano i festeggiamenti, martedì 26 l´immancabile appuntamento con la musica popolare in compagnia dei "Cantadores" e sabato 30 l´attesissima serata di musica e divertimento con protagonisti Stage band & Mauro Manca, la fantastica voce di Bianca Atzei e l´incontenibile energia delle Donatella



URI - Come ogni anno, nel mese di Maggio, il paese di Uri si prepara ad onorare la tanto amata Madonna di Paulis. Le celebrazioni religiose si apriranno lunedì 25 con i Vespri Solenni e si concluderanno mercoledì 27 con il pellegrinaggio e la Santa messa presso la suggestiva abbazia cistercense di N.S. di Paulis. Martedì 26, a seguito della messa solenne, il comitato organizzatore "Fedales '85" passerà il testimone alla leva del 1986, portando avanti una tradizione che da quasi un decennio vede i quarantenni del paese impegnati nell'organizzazione di un evento tanto caro a tutta la comunità. Due appuntamenti musicali accompagnano i festeggiamenti, martedì 26 l'immancabile appuntamento con la musica popolare in compagnia dei "Cantadores" e sabato 30 l'attesissima serata di musica e divertimento con protagonisti Stage band & Mauro Manca, la fantastica voce di Bianca Atzei e l'incontenibile energia delle Donatella.



Nella foto: Bianca Atzei