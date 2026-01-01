Cor 17:10 25 Aprile, è polemica ad Alghero L’ Associazione d’Arma Paracadutisti esprime profondo rammarico per quanto accaduto in occasione delle celebrazioni del 25 aprile: «interventi divisivi e cerimoniale confuso, le celebrazioni meritano rispetto»



ALGHERO - E' polemica ad Alghero anche all'indomani delle celebrazioni del 25 Aprile. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale algherese è l'Associazione d'Arma Paracadutisti che esprime «profondo rammarico per il modo in cui vengono gestiti i momenti commemorativi ufficiali della città». Il primo tema riguarda il cerimoniale comunale - sottolinea la nota pubblica a firma del presidente dell’associazione Provinciale, Par. Giuseppe Meloni -. «Da tempo si registra la mancata comunicazione (invito), che impediscono alla nostra Associazione di partecipare con la dovuta organizzazione e dignità alle cerimonie pubbliche, cui teniamo profondamente poiché riteniamo di essere rappresentanti e servitori dello Stato, militari in congedo, volontari, ma anche semplici cittadini che da anni garantiscono presenza, memoria e decoro nelle ricorrenze civili e militari».



«Non è accettabile apprendere all’ultimo momento (per caso) dal cerimoniere che era stata predisposta una corona per il monumento della folgore; Dov’è la corona?.. Il secondo tema è ancora più grave. Le celebrazioni del 25 aprile dovrebbero essere un momento di unità nazionale, dedicato alla libertà riconquistata, al sacrificio di quanti combatterono per l’Italia e alla nascita della Repubblica democratica. Non possono diventare una tribuna per interventi faziosi, aggressivi o divisivi, affidati a organizzazioni e individui che utilizzano una ricorrenza per alimentare contrapposizioni ideologiche e attualizzare in modo improprio la memoria storica. La Liberazione appartiene all’intera Nazione. Appartiene a chi combatté contro il nazifascismo, ma anche a chi volle costruire un’Italia libera, democratica, fondata sullo Stato di diritto e sul rispetto delle istituzioni. Ridurre il 25 aprile a un comizio di parte significa tradirne il significato più profondo».



«La Associazione Paracadutisti non intende entrare nella polemica politica. Proprio per questo chiede che le commemorazioni ufficiali siano sottratte a ogni strumentalizzazione e restituite al loro carattere istituzionale, solenne e unitario. Chiediamo al Comune di Alghero di definire un protocollo chiaro per il cerimoniale, di coinvolgere per tempo le Associazioni d’Arma e di garantire che, durante le celebrazioni ufficiali, gli interventi siano coerenti con il rispetto della memoria, delle istituzioni e dell’unità nazionale. Le ricorrenze civili non appartengono a una parte politica. Appartengono alla comunità e come tali devono essere rispettate» chiude Giuseppe Meloni.



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