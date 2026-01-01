Cor 19:00 La Vergine delle Grazie nei reparti sassaresi Mercoledì 6 maggio il tradizionale passaggio del simulacro con l’Arcivescovo Francesco Soddu per un momento di fede, vicinanza e umanità nelle corsie ospedaliere



SASSARI - Si rinnova anche quest’anno all’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari il tradizionale e sentito passaggio del simulacro della Vergine delle Grazie nei reparti del presidio ospedaliero-universitario, un momento di profonda spiritualità e umanità che coinvolge pazienti, operatori sanitari e familiari. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la comunità francescana del Santuario Mariano e organizzata dai cappellani dell’Aou – don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti – vedrà la presenza per l’intera giornata del nuovo Arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Soddu, che accompagnerà il simulacro portando la sua benedizione nelle corsie ospedaliere. Saranno presenti anche i rappresentanti del gremio dei Massai, custodi della tradizione e del legame con la cultura cittadina.



La giornata prenderà il via alle ore 9 con l’arrivo del simulacro della Vergine delle Grazie all’ingresso del presidio Santissima Annunziata, in via Enrico De Nicola. Subito dopo, alle 9.15, è previsto un momento di accoglienza e saluto all’Arcivescovo nell’androne del sesto piano. A partire dalle 9.30 e fino alle 13, il simulacro sarà accompagnato in visita nei reparti dell’ospedale civile, partendo dal sesto piano e proseguendo verso i livelli inferiori, portando un segno di conforto e speranza ai degenti e al personale sanitario. Alle ore 13 il simulacro farà sosta nella cappella del settimo piano, dove resterà fino alle 14, offrendo uno spazio di raccoglimento e preghiera.



Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, la visita proseguirà nelle Cliniche universitarie di viale San Pietro, dove continuerà l’incontro con i pazienti e gli operatori, sempre accompagnato dalla presenza dell’Arcivescovo. La giornata si concluderà alle ore 18.30 con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Pietro in Silki, presieduta dall’Arcivescovo, alla quale prenderanno parte anche gli ammalati. «Il passaggio della Vergine delle Grazie nei reparti rappresenta un momento di grande valore umano e spirituale per tutta la nostra comunità ospedaliera – sottolinea la Direzione strategica dell’Aou di Sassari –. È un segno di vicinanza concreta alle persone fragili e un’occasione per ribadire l’importanza dell’umanizzazione delle cure».