Cor 12:11 La Caria al Misto per rafforzare la coalizione Lascia il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero «per favorire una maggiore pluralità di sensibilità e un equilibrio tra le diverse componenti politiche del Centrodestra». Primi riposizionamenti in ottica elettorale in Riviera del Corallo



ALGHERO - «Ho comunicato la mia decisione di proseguire il mio impegno nel Consiglio comunale di Alghero, aderendo al Gruppo Misto. È una scelta maturata con senso di responsabilità che non cambia in alcun modo la mia collocazione politica né il mio impegno nei confronti della coalizione di centrodestra nella quale sono stata eletta. Rimango pienamente fedele ai valori liberali e moderati che hanno sempre guidato il mio percorso e continuo a sostenere con convinzione il progetto politico che, unito, è stato presentato agli elettori a sostegno di Marco Tedde. In Consiglio comunale continuerò a lavorare con la stessa serietà e concretezza sui temi che riguardano la città. Il mio rapporto con Forza Italia resta improntato al rispetto e alla collaborazione, così come quello con tutte le altre forze della coalizione. La decisione di proseguire il mio impegno nel Gruppo Misto nasce dalla volontà di contribuire a rafforzare l’azione unitaria della coalizione, favorendo una maggiore pluralità di sensibilità e un equilibrio tra le diverse componenti politiche oggi presenti in Consiglio comunale».



Così Giovanna Caria, già vicesindaco ad Alghero nell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci. «In questo quadro, pur riconoscendo a Forza Italia un ruolo centrale e determinante all’interno del centrodestra algherese, allo stesso tempo ritengo che una crescita complessiva della coalizione possa passare anche attraverso una più ampia articolazione delle rappresentanze, capace di valorizzare tutte le energie e le esperienze politiche presenti. In un momento in cui le comunità sarde si trovano ad affrontare sfide importanti, è inoltre fondamentale rafforzare una dimensione politica sempre più attenta ai territori, capace di esprimere autonomia di valutazione e di iniziativa rispetto alle dinamiche nazionali, mettendo al centro le esigenze concrete dei cittadini. L’obiettivo è quello di contribuire, insieme agli alleati, a una fase di confronto e proposta politica nell’interesse della città e nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori» chiude Giovanna Caria.



Si tratta senza dubbio di un primo, importante, riposizionamento politico in ottica elettorale: il fatto stesso, infatti, di confermare assoluta condivisione di intenti con la coalizione di Centrodestra lascia intendere un possibile allargamento dei confini di coalizione a partiti e gruppo oggi non rappresentati nell'aula di Alghero (vedi Riformatori Sardi e Psd'Az in primis). Il gruppo Misto oggi conta l'adesione di Marco Colledanchise, che però arriva dall'altra parte della barricata politica, propedeutico al "Progetto Alghero" di maggioranza che amministra dal 2024 in città e vede una variegata coalizione di gruppi di sinistra, centro ed il Movimento 5 Stelle.