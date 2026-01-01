S.A. 8:03 Litorale nel caos, Lega chiede più controlli Sulla situazione del lungomare Barcellona interviene duramente Marco Lombardi, esponente cittadino della Lega ed esercente pubblico, che fotografa lo stato di totale disordine in cui versa il litorale algherese



ALGHERO - Il primo tratto della passeggiata Bousquet, cerniera strategica tra il centro urbano e le spiagge del Lido di Alghero, si conferma una delle zone a più alta densità di passaggio turistico della Riviera del Corallo. Questa enorme attrattività ha però trasformato l'area in un vero e proprio terreno di scontro tra la legalità commerciale e il fenomeno dell'occupazione abusiva del suolo pubblico. Passeggiare oggi su questo tratto di marciapiede, a forte vocazione pedonale e ciclabile, significa sempre più spesso dover fare i conti con una giungla di spazi non autorizzati e arredi abusivi che ostacolano il transito. A peggiorare il quadro della sicurezza e del decoro urbano si innesta la spinosa questione della vendita non regolamentata di alcolici. La normativa vigente in materia è tassativa: la somministrazione di superalcolici all'aperto è un diritto esclusivo dei locali – come bar, pub e ristoranti – che possiedono una regolare concessione di suolo pubblico per il posizionamento di dehor o tavolini esterni.



E' la Lega Alghero ad intervenite sui temi e a chiedere controlli più serrati nell'area. «È sotto gli occhi di tutti il disordine e la sporcizia che caratterizzano questa parte fondamentale del nostro litorale. Non è tollerabile che una passeggiata pubblica venga trasformata in un'area privata di vendita senza regole, in totale spregio delle norme sulla somministrazione degli alcolici e sui suoli pubblici. Chi subisce questo caos sono i commercianti regolari, lasciati soli e abbandonati a se stessi di fronte a una concorrenza sleale insostenibile. Chi investe, paga le tasse comunali e rispetta le regole d'allestimento dei dehors non può essere penalizzato dall'inazione e dalla totale assenza di una pianificazione urbana strutturata da parte di chi dovrebbe governare la città» dice Marco Lombardi, esponente cittadino della Lega.



«Il danno per la città è duplice. Da un lato c'è un evidente problema di degrado e di limitazione della libertà di movimento per cittadini, passeggini e disabili; dall'altro, si consuma appunto una disparità economica inaccettabile ai danni dei gestori che operano nella piena legalità commerciale.

Diventa quindi urgente e non più rimandabile un intervento mirato, coordinato e costante della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare. L'obiettivo deve essere quello di mappare le autorizzazioni reali e sanzionare duramente i trasgressori, restituendo finalmente il primo tratto del Lungomare Bousquet alla legalità, alla sicurezza e alla piena fruibilità collettiva» conclude.