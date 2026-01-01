S.A. 13:42 Degrado a Caragol: residenti protestano Situazione di degrado in zona Caragol: il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas chiede un intervento urgente da parte dell´Amministrazione comunale e Area



ALGHERO - Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, interviene a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni residenti della zona di Caragol, denunciando le gravi criticità presenti nell’area e chiedendo un intervento immediato all'amministrazione Comunale e Area. «Questa situazione rappresenta un disagio concreto per i residenti, sia sotto il profilo estetico che sotto quello della salute pubblica, favorendo la presenza di insetti e animali indesiderati, soprattutto adesso che ci avviciniamo alla stagione estiva», dichiara Mulas.



Il presidente ricorda che già in data 16 aprile scorso alcuni cittadini della zona avevano provveduto a segnalare formalmente il problema tramite una mail inviata al protocollo di AREA e attraverso una segnalazione scritta sulla piattaforma Municipium Alghero, evidenziando il crescente stato di abbandono dell’area di Caragol. «Ad oggi, la situazione si presenta con: cumuli di terra non rimossi; erba alta e incolta in continuo aumento; evidenti condizioni di degrado igienico e ambientale. È necessario intervenire con urgenza anche alla luce delle notizie apprese riguardo il fallimento della ditta appaltatrice, circostanza che rischia di rendere ancora più incerti i tempi di ripristino dell’area» conclude Mulas.